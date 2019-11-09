Эксперты Татарстана и Поморья рассказали о поддержке семей в регионах

Татарстан - единственный в Приволжском федеральном округе России регион, в котором сохранился естественный прирост населения. Об этом во время круглого стола "Сотрудничество некоммерческих организаций (НКО), бизнес-сообщества и государства в сфере поддержки молодых семей, материнства, отцовства и детства", прошедшего в рамках VII форума программы "Святость материнства" в Белграде, сообщила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

- В нашем регионе действует 81 мера поддержки, в том числе молодых семей и сельских, - говорит она. - Нам удалось сохранить положительную динамику в рождении первых детей, приросли мы и третьими, и последующими детьми.

Но только государство с задачами, стоящими в деле поддержки семей, по мнению Лейлы Фазлеевой, не справится. По ее словам, в каждом министерстве правительства Татарстана созданы общественные советы, для которых приоритет - демографическая политика.

Некоторые эксперты высказывают мысль, что Татарстан сохранил прирост населения лишь в силу мощного влияния мусульманских традиций. Но это не совсем верно.

- В нашей республике проживают многие народы, а потому каждый третий брак в Татарстане - межнациональный, - привела статистические данные Лейла Фазлеева. - Дают результат и программы демографической направленности. Например, проект "Пустые песочницы" мотивирует женщин к отказу от абортов. Вместе с Фондом Андрея Первозванного работаем в женских консультациях - это тоже приносит результат и помогает женщинам отказываться от абортов.

В Архангельской области тоже действуют программы поддержки семей: есть дополнительные выходные для молодых мам, пособия для организации детского отдыха. Законодательное собрание региона приняло решение вдвое увеличить размер пособия, выплачиваемого мамам в возрасте до 25 лет, родившим первенца. Поддерживают здесь и семьи, в которых воспитываются дети с особенностями развития: каждое лето для них организуют лагерные смены, что помогает мамам таких ребят вернуться в социум.

Тем не менее, как рассказал Григорий Ковалев, начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора Архангельской области, за 2018 год население региона сократилось на 14 965 человек.

- Они уехали из Поморья, - объяснил Григорий Ковалев. - Причем, выяснилось, что одиночек уехало почти вдвое больше, чем супружеских пар.

Из чего следует вывод: семья - это некий якорь, который в какой-то степени удерживает человека на месте. По словам Григория Ковалева, сейчас в регионе действуют 78 клубов молодых семей, треть из которых зарегистрировались и участвуют в грантовых конкурсах.

- Поморские папы и мамы проводят различные фестивали - такой неформальный подход позволяет вовлечь в мероприятия огромное количество участников, - рассказывает Григорий Ковалев.

По его словам, в регионе реализуется проект "Выходной с папой", который позволяет мамам хотя бы день в неделю посвятить себе.

- А папы просто счастливы, у них глаза светятся! Нет ни одного, кто не пришел бы на следующий праздник, - поделился опытом Григорий Ковалев.