Сербские эксперты рассказали об опыте поддержки молодых семей

Проблема депопуляции остро стоит не только перед Сербией - с убылью населения столкнулись многие страны. Поэтому, если решать вопрос на локальном уровне, проблема просто будет переезжать с места на место.

Такую мысль во время круглого стола "Сотрудничество некоммерческих организаций (НКО), бизнес-сообщества и государства в сфере поддержки молодых семей, материнства, отцовства и детства", прошедшего в рамках VII форума программы "Святость материнства", высказала секретарь Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежи Республики Сербия Майя Кнежевич Ромчевич.

- При нынешних темпах убыли населения его численность в Сербии сократится к 2050 году вдвое, - поделилась неутешительным прогнозом Майя Кнежевич Ромчевич. - Если в 1991 году средний возраст женщины, родившей первенца, составлял 24 года, то сейчас - 29 с половиной.

По ее словам, появлению такой тенденции способствовали несколько факторов. Например, ребенок - даже в сельской семье - теперь не рассматривается в качестве работника, как когда-то. Женщины все чаще стремятся получить высшее образование, а многие хотят построить и карьеру еще до рождения ребенка.

- И даже не столько размер зарплаты, сколько стабильность дохода влияет на принятие решения, - говорит Майя Кнежевич Ромчевич. - Женщине сейчас важно знать, где она может оставить ребенка, уходя на работу, а в связи с этим ей нужно быть уверенной, что у дедушек-бабушек тоже все стабильно. И здоровье самой женщины - тоже немаловажный фактор.

Постоянные сигналы о неблагополучии в демографической сфере привели к тому, что с 2016 года в Сербии работает Совет по популяционной политике. Сейчас в стране реализуется демографическая программа, деньги на которую выделяют бюджеты Сербии и местные в пропорции 85 процентов на 15 соответственно. Полтора миллиарда динаров было выделено на эти цели в 2019-м. И результат уже есть: за десять месяцев этого года родилось на 612 детей больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Елена Обрадович, заместитель председателя муниципалитета Книч, на его примере показала, как действует программа.

- Население общины Книч за последние 50 лет уменьшилось на 50 процентов, - рассказывает она. - Но этому есть и объективные причины: рядом находятся четыре крупных города, в которые уезжает молодежь.

Но меры поддержки семей, которые сейчас начали работать, дают результат. Молодым семьям выделяются субвенции для развития сельского хозяйства, покупки необходимого оборудования. Здравоохранение хорошего уровня и качественное образование тоже в какой-то степени удерживают людей в общине.

- Эти и другие меры поддержки помогли нам поднять уровень рождаемости и вернуться к показателю 2012 года по численности населения.