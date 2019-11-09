"Спартак" обыграл "Крылья Советов", доигрывавшие матч вдевятером

"Спартак" после неудачи в матче против "Арсенала" рассчитывал исправить ситуацию в матче против "Крыльев Советов". Тем более, что в состав вернулись Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров и Алекс Крал. Вместо травмированного Ильи Кутепова на позиции центрального защитника появился Илья Гапонов, уже игравший в прошлом сезоне и оставивший весьма неплохое впечатление.

И уже в дебюте встречи "Спартак" открыл счет. Бакаев отменным пасом нашел в штрафной Эсекеля Понсе, который с близкого расстояния пробил Сергея Рыжикова. Чуть позже праздновать гол начал было Джордан Ларссон, но арбитры зафиксировали офсайд. Ближе к концу тайма произошел весьма спорный эпизод. В своей штрафной игрок "Крыльев" сбил Ларссона, но Виталий Мешков и арбитры VAR нарушения не заметили.

"Спартак" еще во втором тайме отдал мяч сопернику и самарцы частенько добирались до штрафной. Но серьезных угроз воротам не было до удара Александра Анюкова. Вратаря "Спартака" Александра Максименко спас Георгий Джикия.

Во втором тайме самарцы получили две красных карточки. Первую - Срджан Мияйлович, неспортивно атаковавший Понсе. Вторую - Максим Карпов, который подстраховал Рыжикова и после удара Бакаева в красивом броске отразивший мяч рукой. Очевидно, что будь он вратарем, то вошел бы в топ-5 сейвов по итогам тура. Но Мешков вратарские навыки Карпова не оценил, назначил пенальти и показал красную карточку. Бакаев с точки установил окончательный результат.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 21 очко, "Крылья Советов" с 18 очками идут девятыми.