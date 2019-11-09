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09.11.2019 21:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" обыграл "Крылья Советов", доигрывавшие матч вдевятером

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в матче 16-го тура обыграл "Крылья Советов" - 2:0. Самарцы после двух удалений доигрывали матч вдевятером.
Фото: Сергей Севостьянов / ТАСС Фото: Сергей Севостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Севостьянов / ТАСС
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"Спартак" после неудачи в матче против "Арсенала" рассчитывал исправить ситуацию в матче против "Крыльев Советов". Тем более, что в состав вернулись Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров и Алекс Крал. Вместо травмированного Ильи Кутепова на позиции центрального защитника появился Илья Гапонов, уже игравший в прошлом сезоне и оставивший весьма неплохое впечатление.

И уже в дебюте встречи "Спартак" открыл счет. Бакаев отменным пасом нашел в штрафной Эсекеля Понсе, который с близкого расстояния пробил Сергея Рыжикова. Чуть позже праздновать гол начал было Джордан Ларссон, но арбитры зафиксировали офсайд. Ближе к концу тайма произошел весьма спорный эпизод. В своей штрафной игрок "Крыльев" сбил Ларссона, но Виталий Мешков и арбитры VAR нарушения не заметили.

"Спартак" еще во втором тайме отдал мяч сопернику и самарцы частенько добирались до штрафной. Но серьезных угроз воротам не было до удара Александра Анюкова. Вратаря "Спартака" Александра Максименко спас Георгий Джикия.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Во втором тайме самарцы получили две красных карточки. Первую - Срджан Мияйлович, неспортивно атаковавший Понсе. Вторую - Максим Карпов, который подстраховал Рыжикова и после удара Бакаева в красивом броске отразивший мяч рукой. Очевидно, что будь он вратарем, то вошел бы в топ-5 сейвов по итогам тура. Но Мешков вратарские навыки Карпова не оценил, назначил пенальти и показал красную карточку. Бакаев с точки установил окончательный результат.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 21 очко, "Крылья Советов" с 18 очками идут девятыми.

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