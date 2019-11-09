"Спартак", в прошлом туре потерпевший первое поражение при новом тренере Доменико Тедеско, уступив "Арсеналу" дома, проведёт ещё один домашний матч, в котором, по идее, тоже должен побеждать.

Впрочем, "Крылья Советов" в последних шести турах проиграли всего один раз - "Зениту", а выиграли трижды. Так что, учитывая общее неопределённое состояние красно-белых, очевидным фаворитом москвичей можно назвать с только с натяжкой.

Тем не менее капитан народной команды Георгий Джикия полон оптимизма и готов бороться за еврокубки, а главный тренер намерен решать все накопившиеся проблемы "шаг за шагом". Что ж, посмотрим.

Игра начнётся в 19:00 мск.