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Рубрика: Спорт

"Спартак" - "Крылья Советов". Онлайн-трансляция матча РПЛ

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

"Спартак", в прошлом туре потерпевший первое поражение при новом тренере Доменико Тедеско, уступив "Арсеналу" дома, проведёт ещё один домашний матч, в котором, по идее, тоже должен побеждать.

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Впрочем, "Крылья Советов" в последних шести турах проиграли всего один раз - "Зениту", а выиграли трижды. Так что, учитывая общее неопределённое состояние красно-белых, очевидным фаворитом москвичей можно назвать с только с натяжкой.

Тем не менее капитан народной команды Георгий Джикия полон оптимизма и готов бороться за еврокубки, а главный тренер намерен решать все накопившиеся проблемы "шаг за шагом". Что ж, посмотрим.

Игра начнётся в 19:00 мск.

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