"Спартак" - "Арсенал" - онлайн-трансляция матча РПЛ

Московский "Спартак" после эпичной серии из пяти поражений имени Олега Кононова (плюс одна ничья при новом тренере Доменико Тедеско - итого шесть игр без побед) наконец-то выиграл в прошлом туре. И выиграл ярко - на своём стадионе был разгромлен один из лидеров на тот момент, "Локомотив".

Плюс на днях красно-белые смогли выйти в четвертьфинал Кубка России, оставив не у дел "Ростов" Валерия Карпина - соперника весьма и весьма серьёзного, идущего третьим в турнирной таблице РФПЛ.

Всё это, конечно, не может не вызывать у болельщиков самого титулованного клуба страны, в массе своей - людей эмоциональных и импульсивных, робкого оптимизма. Хотя говорить о каком-то формировании полноценной команды ещё крайне рано, стартовал Тедеско, надо признать, довольно впечатляюще. Насколько это всерьёз и надолго - всё ещё большой вопрос, ответ на который нам даст время. Причём самое ближайшее.

Этим вечером команде Доменико предстоит очередная проверка на прочность - на стадион в Тушине прибудет тульский "Арсенал". Соперник на сегодняшний не самый трудный (семь последних игр - без побед), но именно такие матчи и являются наиболее показательными.

Начало - в 19:00 мск.