"Железнодорожники" подходили к принципиальной встрече в качестве явных фаворитов. Шестиматчевая победная серия в РПЛ говорила сама за себя. Да и в Лиге чемпионов "Локо" выглядел достойно, подтверждением чему стал недавний гостевой матч против "Ювентуса", в котором подопечные Юрия Семина едва не взяли очки, уступив - 1:2.

Однако возможно именно тяжелейший выезд в Турин сыграл с командой злую шутку. Во втором тайме "Локомотив" казался выхолощенным, как физически, так и эмоционально.

- Сегодня мы были, мягко говоря, плоховаты, - рассуждал Семин. - Особенно во втором тайме. Пропустили контратаки. Имели преимущество во владении мячом, но не хватало резкости. Мы были какими-то заторможенными. То, что счет 0:3 - даже хорошо. Самое главное в футболе - желание выиграть. Во втором тайме - для меня это стало неожиданностью - у нас его было немного.

Зато спартаковского настроя вчера хватило бы на обе команды. Приход нового тренера - это всегда встряска, и появление в "Спартаке" немца Доменико Тедеско не стало исключением. Однако рассчитывать только на эмоциональный всплеск специалист явно не собирается. На предыдущем месте работы, в "Шальке", Тедеско любил находить, как правило удачно, для подопечных новые роли. В "Спартаке" уже наблюдается та же картина. Так на матч с "Локо" Зелимхан Бакаев, выходивший ранее лишь на флангах, вдруг оказался в центре и сыграл феноменально, отдав сразу три голевых передачи. Две из них замкнул Джордан Ларссон, который, как и автор еще одного забитого мяча Эсекель Понсе, провел свой лучший матч за "красно-белых".

Юрий Семин: В футболе самое главное - желание выиграть. Во втором тайме, и это для меня неожиданность, у нас его было немного

- Я спрашивал у Бакаева, комфортно ли ему на этой позиции, - поведал Тедеско. - Он ответил, что ему очень нравится. Я не мог ему отказать. Но это не значит, что в каком-то матче он снова не окажется на фланге. Универсальные игроки это хорошо. То же самое Джордан Ларссон. Интересовался у него, где ему удобней. Он сказал, что на месте центрального нападающего. Сегодня он проявил себя прекрасно.

В итоге "Спартак" одержал дебютную победу при Тедеско, прервав безвыигрышную серию из шести матчей в РПЛ. В последний раз "красно-белые" побеждали в премьер-лиге в августе. С 11-го места "Спартак" взметнулся сразу на седьмое. Правда, до лидирующего "Зенита" пока далеко - 14 очков.

Если спартаковская черная полоса, кажется, подходит к концу, то у ЦСКА она в самом разгаре. В другом столичном дерби армейцы уступили "Динамо" - 0:1.

В последние годы "Динамо" было едва ли не самым неудобным соперником для ЦСКА. В 20 предыдущих встречах этих команд в чемпионате "красно-синие" одержали лишь четыре победы. А при нынешнем главном тренере Викторе Гончаренко армейцы ни разу не обыгрывали "бело-голубых".

Впрочем, болельщиков ЦСКА больше тревожила другая статистика: лишь одна победа в шести матчах во всех турнирах. После дерби лучше не стало. В первом тайме лидер армейцев Никола Влашич не реализовал пенальти, а его партнеры упустили еще несколько выгодных моментов. А вот форвард "Динамо" Клинтон Н Жи в концовке матча своим шансом воспользовался. Как и "Спартак", "бело-голубые" выиграли впервые за два месяца и ушли с предпоследнего места в турнирной таблице.

Статистика

"Рубин" - "Урал" - 0:0.

"Тамбов" - "Уфа" - 3:0.

Голы: Костюков, 12; Обухов, 63; Ойеволе, 66.

"Ахмат" - "Арсенал" - 1:1.

Голы: Семенов, 20 - Кангва, 76.

"Ростов" - "Сочи" - 2:0.

Голы: Еременко, 41, 79.

"Крылья Советов" - "Зенит" - 0:2.

Голы: Жирков, 28; Дзюба, 93.

ЦСКА - "Динамо" - 0:1.

Гол: Н Жи, 85.

"Локомотив" - "Спартак" - 0:3.

Голы: Понсе, 57; Ларссон, 79, 81.

"Краснодар" - "Оренбург" - 1:1.

Голы: Фернандеш, 43 - Деспотович, 32.