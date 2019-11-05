Тренер "Спартака" Тедеско: Мы не можем научить команду играть за неделю

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал, что знает, кем заменить получившего травму защитника Илью Кутепова, а также признался, что за столь короткое время трудно решить все игровые проблемы.

В понедельник "Спартак" на своем поле со счетом 0:1 уступил тульскому "Арсеналу", и это поражение стало первым для команды под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, назначенного на свой пост 14 октября.

"Мы не можем научить команду играть за одну неделю и решить за это время все проблемы. Нужно больше времени, всегда говорим это. Мы не можем тренироваться в полной мере из-за перерывов на сборные и, конечно, не можем решить проблемы, которые видим. Прежде всего, в первых таймах. Мы будем решать их шаг за шагом", - сказал Тедеско, чьи слова приводит Sport24.

По словам тренера, он уже знает, кто заменит Кутепова, получившего во встрече с "Арсеналом" травму задней поверхности бедра. На этой позиции могут сыграть Алекс Крал, который играл в роли защитника в чемпионате Чехии. В распоряжении Тедеско есть также Илья Гапонов.

В матче против тульского клуба не принимал участие Андре Шюррле. Причиной тому, как отметил Тедеско, послужила травма, никаких проблем с настроем и желанием играть у атакующего полузащитника нет.

"Я вижу Шюррле на тренировках каждый день на протяжении трех недель, и это реально очень мотивированный игрок, на сто процентов. Он является одним из наших лидеров, он профессионал, постоянно думает о своем теле, много работает", - заявил специалист.

Тедеско подчеркнул, что пока рано говорить, какой результат покажет команда по итогам сезона.

"Мы идем шаг за шагом и хотим набирать как можно больше очков. Много "Спартак" уже потерял. Мы не можем смотреть назад. Нужно стать стабильными, приобрести определенный стиль. Мы можем сыграть один матч, как с "Локомотивом", а другой, как первую половину в игре с "Арсеналом". Это большая разница. Наша большая цель - стабильность, и она не зависит от результата", - заключил он.