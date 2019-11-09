Стали известны подробности похищения мужчины на Рублевском шоссе

Мужчина, которого сотрудники ДПС освободили из автомобиля BMW, ранее был похищен из автосалона на Рублевском шоссе. Об этом рассказали в полиции.

"На службу "02" поступило сообщение о том, что на территории дилерского автоцентра, расположенного на Рублевском шоссе, двое злоумышленников связали мужчину, силой посадили в свою автомашину и с места происшествия скрылись", - передает РИА Новости слова официального представителя правоохранительных органов.

По информации ТАСС, это произошло в пятницу примерно в 17:15. Полицейские объявили план "Перехват". И вскоре сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО и ГИБДД УВД по ЗАО на МКАД нашли автомобиль со злоумышленниками.

"Задержаны водитель и пассажир", - сообщили агентству в полиции. При этом там опровергли, что похищенный мужчина находился в багажнике. По уточненным данным, его связанным положили на заднее сиденье.

По факту происшествия проводится проверка, добавили в правоохранительных органах.