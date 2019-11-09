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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые: Родителей нужно учить быть родителями

Текст: Мария Волкова (Белград)
Можно ли и нужно ли учить родителей быть родителями? Эксперт Китайского фонда Сун Цин Лин, доктор наук Юйфан Бянь поделилась многолетним опытом работы в этой сфере. По ее мнению, главное здесь - не останавливаться на научных исследованиях семейных проблем, а сразу же находить им практическое применение.
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Доклад Юйфан Бянь, с которым она выступила на круглом столе "Опыт и перспективы преподавания "Семьеведения" ("Основ семейной жизни") в рамках VII форума программы "Святость материнства" в Белграде, был посвящен практическим аспектам введения и интеграции курсов о семье в образовательные программы. По ее словам, в последние годы в Китае модель взаимодействия родителей и детей претерпела значительные изменения.

Все чаще работающие взрослые оставляют детей на попечение бабушек и дедушек, которые имеют свои взгляды на педагогику, зачастую не совпадающие с родительскими. Изменился и состав семьи: вместо одного ребенка теперь разрешено иметь двоих, а опыт воспитания более чем одного ребенка у нескольких поколений взрослых отсутствует.

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
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- При этом научной базы по осознанному родительству в Китае до недавних пор практически не было, - говорит Юйфан Бянь. - Весь процесс воспитания основывался на личном опыте. 

Но в 2016 году при Пекинском университете был создан исследовательский центр, который занимается вопросами семьи. Теперь на базе научных трудов сотрудников центра появляются различные решения, помогающие выстроить правильные взаимоотношения между детьми, родителями, школой и обществом.

А с 2009 года в Китае проводятся различные фундаментальные исследования, составляются базы данных, отслеживающие социальное развитие и психическое здоровье детей и подростков. Юйфан Бянь поделилась некоторыми результатами этих исследований.

- В ходе одного из опросов выяснилось, что теплые отношения в семье дети считают самой важной вещью, родителей они воспринимают как наиболее почитаемый образец для подражания, а родители обычно уделяют наибольшее внимание обучению детей, - отметила она.

На основе исследований был разработан ряд продуктов. Во-первых, это серия книг и статей, где вся научная база изложена простым для восприятия языком. Во-вторых, - обучающие курсы о семье.

Ученые пришли к выводу, что родителей нужно учить быть родителями. Для этого в Китае запустили пилотный проект родительских курсов, они открыты более, чем в пятидесяти школах Пекина. Раз в неделю родители проходят онлайн-тренинги, для них доступны тематические лекции, консультации экспертов, практические занятия. В конце каждого семестра проводится торжественная церемония окончания курсов, где педагоги отмечают достижения родителей. Более 90 процентов родителей показывают хорошие результаты на этих курсах.

- Все наши базовые исследования и практические наработки дополняют друг друга. В процессе непрерывной работы наша команда создала общую программу повышения уровня семейного воспитания, основанную на интеграции научных работ и практики, - заключила Юйфан Бянь.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область ЦФО Владимирская область ЦФО Воронежская область ЦФО Ивановская область VII форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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