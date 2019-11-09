В Белграде представили проект домашней занятости для женщин Ирана

На форуме "Святость материнства" в Белграде заместитель по стратегическим исследованиям вице-президента Исламской Республики Иран по делам женщин и семьи Сусан Бастани представила проект занятости на дому для 6200 женщин.

Его запустили в 24 провинциях страны, объем финансирования составил 715 тысяч долларов США.

Проект поддерживает домашнюю трудовую занятость женщин на всех этапах, начиная с выхода на рынок, продвижения продукта и вплоть до его стандартизации, финансирования работ, консалтинга.

По словам Бастани, самым важным шагом для начинающего предпринимателя-женщины является выход на рынок, раскрутка и поддержка бизнеса. Практика показывает, что чаще всего развиваются проекты, связанные с ИТ-коммуникациями, рукоделием, производством изделий из кожи, пошивом одежды.

- Такая занятости дает возможность использовать местные муниципальные рынки для реализации своей продукции, - говорит представитель Ирана, - сотрудничать с компаниями, специализирующимися на удаленной работе. Женщина освобождается от необходимости решать административные и коммерческие вопросы, становятся доступны банковские кредиты. К тому же, что немаловажно, нет необходимости переделывать жилое помещение в коммерческое.

Проект позволяет решать сразу несколько задач: заметно улучшается качество продукции, производимой на дому; у женщин появляется возможность самореализации, которую они могут сочетать с домашними делами. При этом выигрывает вся семья, поскольку повышается ее доход. В сфере домашнего бизнеса появляется устойчивая занятость.

В рамках проекта женщины получают комплекс мер поддержки, включая техническое и профессиональное обучение, развитие деловых контактов за счет использования информационных технологий. Заметно расширяются права и возможности сельских женщин за счет доступа к производственным ресурсам, капиталу, расширения прав.

Таким образом в Иране создается благоприятная среда в целом для женской занятости и самореализации.