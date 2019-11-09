Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск

В субботу утром Денис Лисов и три его несовершеннолетние дочери прилетели на родину в Хабаровск. Его встречали родственники и журналисты, передает "Интерфакс".

Власти Хабаровского края объявили о готовности организационно и материально помочь отцу, который тайно вывез в Польшу из Швеции трех несовершеннолетних дочерей, чтобы вернуть их в Россию.

"Сейчас семья будет решать вопросы, и мы, соответственно, подключаться - по поводу прописки, устройства детей в школу, в детский сад. Наша задача - оказать им в этом содействие. И обязательно меры социальной поддержки - детские пособия, материальная помощь", - цитирует ТАСС слова начальника отдела опеки министерства социальной защиты Хабаровского края Натальи Меньшиковой.

Накануне вопросом помощи семье Лисовых занималась краевая межведомственная комиссия.

Справка "РГ"

В 2017 году девочки Лисовы были отобраны у отца шведской ювенальной юстицией, когда их мать попала в больницу с тяжелым психическим заболеванием. Девочки оказались в приемной семье ливанского происхождения. В Польшу семья перебралась на пароме, но Лисовы были задержаны польскими властями в аэропорту Варшавы, когда хотели улететь в Россию. Позже суд Польши принял решение, позволяющие семье вылететь на родину.