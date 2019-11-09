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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У задержанных за убийство экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Следственный комитет опубликовал видео с обысков у задержанных по подозрению в убийстве бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева. На территории домовладения одного из подельников был обнаружен схрон.

Фото: iStock
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- Обвиняемые приняли все возможные меры к сокрытию оружия и боеприпасов, - сообщает СК РФ. - Так, под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник. Он играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника. Внутри схрона были обнаружены боеприпасы, наручники, перчатки и маски. В одном из пакетов были спрятаны изделия из золота.

Напомним, 5 ноября полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева. Третий их подельник - начальник Беловской спасательной группы Агентства по защите населения и территории Кемеровской области Марат Гарипов - был убит в ходе разбойного нападения.

Следователи проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Кузбасса. Случаи ограбления коттеджей ранее были зафиксированы в родном поселке Гарипова Инском, а также в соседнем городе Белове.

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