Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска

Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева.

Ими оказались 49- и 35-летний жители города Белова. Один из них по решению суда заключен под стражу, другому меру пресечения изберут сегодня.

- По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка, - сообщает СК РФ.

Отмечается, что приоритетной версией преступления остается разбойное нападение.

Лаврентьев был убит возле своего дома выстрелами в голову и живот. Он вышел на улицу с ружьем, после того как жена сообщила ему, что заметила во дворе посторонних людей. Рядом с погибшим находилось тело смертельно раненного незнакомца. Позже его личность была установлена - им оказался начальник Беловской спасательной группы Агентства по защите населения и территории Кемеровской области Марат Гарипов.

В ходе осмотра места преступления следователи обнаружили предметы, свидетельствующие о подготовке к разбойному нападению, а также боеприпасы. Биологические следы позволили получить доказательства причастности к преступлению троих лиц. Одним из них оказался Гарипов.

Как выяснилось, случаи ограбления коттеджей ранее были зафиксированы в родном поселке Гарипова Инском, а также в соседнем городе Белове.

- Будет проверена причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области, - сообщает СК. - Расследование уголовного дела продолжается.