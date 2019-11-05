Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска

Новости

В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме 08:52
В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков обнаружили лодку 08:49
Компания Facebook обновила логотип 08:41
Infiniti показал премиальный кроссовер QX55 08:39
Минздрав: Табачный дым вызывает патологические изменения глаз у детей 08:35
Легкоатлетка Гаффур получила 8,5 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков 07:53
Ученые рассказали, как организм может предупреждать о раке кишечника 07:45
Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа 07:34
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС 07:25
Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку 07:20
В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре 07:07
В России может появиться налоговый вычет на занятия спортом 06:51
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей 06:42
Женщина и четверо ее детей убиты в Мексике 05:57
Полиция Греции нашла в контейнере несколько десятков мигрантов 05:50
В Японии оценили ущерб сельскому хозяйству от двух тайфунов 05:46
В Приморье начали грузить на суда последних белух из "китовой тюрьмы" 05:38
Камчатку накроют волны высотой с трехэтажку 05:29
Через 40 лет после запуска Voyager 2 вышел в межзвездное пространство 05:21
ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально 05:15
Число пострадавших при беспорядках в Чили достигло 1659 04:48
Бывшая россиянка попала в список самых богатых женщин Финляндии 04:47
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО 04:34
В Приморье нашли мертвыми двоих детей 04:24
Посол РФ в США рассказал о фундаменте взаимопонимания двух стран 04:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
05.11.2019 08:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева.

Ими оказались 49- и 35-летний жители города Белова. Один из них по решению суда заключен под стражу, другому меру пресечения изберут сегодня.

- По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка, - сообщает СК РФ.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
СК начал расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

Отмечается, что приоритетной версией преступления остается разбойное нападение.

Лаврентьев был убит возле своего дома выстрелами в голову и живот. Он вышел на улицу с ружьем, после того как жена сообщила ему, что заметила во дворе посторонних людей. Рядом с погибшим находилось тело смертельно раненного незнакомца. Позже его личность была установлена - им оказался начальник Беловской спасательной группы Агентства по защите населения и территории Кемеровской области Марат Гарипов.

В ходе осмотра места преступления следователи обнаружили предметы, свидетельствующие о подготовке к разбойному нападению, а также боеприпасы. Биологические следы позволили получить доказательства причастности к преступлению троих лиц. Одним из них оказался Гарипов.

Как выяснилось, случаи ограбления коттеджей ранее были зафиксированы в родном поселке Гарипова Инском, а также в соседнем городе Белове.

- Будет проверена причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области, - сообщает СК. - Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей
Путин присвоил новые звания высокопоставленным силовикам
Радиоэлектронная война: США признали отставание от России в сфере РЭБ
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России