В Киселевске проверят связь убийства экс-мэра с налетами в соседнем городе

Следователи отрабатывают возможную связь преступления в отношении бывшего мера Киселевска Сергея Лаврентьева с разбойными нападениями на предпринимателей в соседнем городе Белове, где работал один из налетчиков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, около пяти аналогичных преступлений в Белове были совершены в 2018-2019 годах. Правда, тогда обошлось без жертв.

Лаврентьев был убит выстрелами в голову и живот поздним вечером 31 октября возле своего дома. Услышав от жены, что во дворе появились какие-то люди, он вышел на улицу с ружьем. Позже раздались выстрелы. Жена экс- главы города обнаружила его на приусадебном участке уже мертвым. Рядом находилось тело смертельно раненного незнакомца (сообщник скрылся). Его личность установлена: Марат Гарипов, начальник Беловской спасательной группы Агентства по защите населения и территории Кемеровской области.

По некоторым данным, случаи ограбления коттеджей ранее были зафиксированы в родном поселке Гарипова Инском. К слову, еще осенью 2016-го в соцсетях было размещено объявление с просьбой предоставить за вознаграждение информацию о преступниках, совершивших в поселке разбойное нападение на коттедж на улице Черемуховой.

Отметим, что Сергей Лаврентьев занимал кресло мэра города с 2003 по 2018 год. В отставку ушел осенью прошлого года спо собственному желанию, незадолго до этого заступив на новый срок руководства городом.