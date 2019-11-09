Новейший крейсер "Князь Владимир" поразил "неприятеля" в Белом море

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" провел успешную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море. Корабль проходит госиспытания.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, экипаж выполнил стрельбу торпедами без боевой части. Обеспечивали эту часть государственных испытаний силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

"РГ" уже писала о том, что новейший крейсер уже выполнил первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. После этого он провел и торпедную стрельбу по надводному объекту.

"Князь Владимир" - ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А". Принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов. Он имеет улучшенные характеристики по шумности, маневренности, удержанию на глубине и управлению оружием. Несет баллистические ракеты "Булава".