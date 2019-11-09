Стала известна дата последнего концерта "Ленинграда"

Группировка "Ленинград" даст последний концерт в Петербурге 31 декабря. Днем ранее состоится прощальное выступление в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря группы Дмитрия Гугучкина.

В октябре на концерте в Петербурге лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров заявил, что группа заканчивает свою деятельность. Но это, по словам пресс-секретаря "Ленинграда", следовало понимать как то, что 2019-й год для группы является последним. Но при этом даты прощальных концертов ранее не анонсировались.

Сейчас "Ленинград" активно выступает. Так, 10 ноября музыканты дадут концерт в Сан-Франциско, далее выступят в Сиэтле и Майями, а уже 23 ноября состоится концерт в Москве на "ЦСКА-Арене". Затем группировка даст два концерта в Минске, а в начале декабря начнет серию прощальных выступлений в России. В частности, концерты группы состоятся в Воронеже, Уфе и Перми.

Если в этих городах минимальная цена на выступление "Ленинграда" начинается от 4 тысяч рублей, то билеты на концерт в Петербурге 31 декабря стартуют от 120 тысяч рублей. По данным РИА Новости, цена на места за столиками достигает одного миллиона рублей.