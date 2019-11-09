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09.11.2019 12:40
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Государственной думе России выразили недоумение в связи с высказыванием президента Украины Владимира Зеленского, приписавшего своей стране изобретение первого вертолета и искусственного спутника Земли.

Как заявил RT депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, Зеленский своим заявлением попытался показать весомый вклад Украины в развитие человечества.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- Но такие заявления вызывают недоумение в глазах ученых, для которых и Сикорский, и Королев всегда ассоциировались с Россией, - уверен крымский политик. - Так что, как бы ни старался украинский президент, из общеизвестной песни ему слов не вырвать.

На Украине сейчас повторяется ситуация, уже хорошо знакомая по годам правления экс-президент Петра Порошенко: первое лицо государства всяческими способами пытается воодушевить свою нацию, ретушируя насущные проблемы людей.

- Сегодня официальному Киеву нужен статус, который помог бы отвлечь внимание сообщества от гражданской войны и националистического имиджа, - резюмировал Бальбек.

На Киевском международном экономическом форуме Владимир Зеленский перечислил достижения незалежной: это первый в мире вертолет, искусственный спутник Земли, а также прообраз современного рентгена, компакт-диск, почтовый индекс, технологии электрического трамвая и самый большой в мире самолета.

Справка "РГ"

Авиаконструктор, ученый и изобретатель Игорь Сикорский построил свои первые два простейших вертолета в 1908-1911 годах, когда государства Украина не существовало на политической карте мира. Позже, с 1912 по 1917 год Сикорский работал главным конструктором Русско-Балтийского вагонного завода в Санкт-Петербурге, где создал самолеты "Русский витязь" и "Илья Муромец".

Первый искусственный спутник земли был разработан и произведен под руководством основоположника советской космонавтики Сергея Королева в особом конструкторском бюро № 1 (ОКБ-1) в Московской области. Королев родился в Житомире и два года проучился в Киевском политехническом институте, после чего перевелся в Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Н. Э. Баумана.

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