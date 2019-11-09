Зеленский: Украинцы подарили человечеству вертолет и спутник

Украинцы подарили человечеству первые вертолет, ракетный двигатель и искусственный спутник Земли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

Он отметил, что гости форума находятся в феноменальной стране, которая является одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете. Перечисляя изобретения украинцев президент также назвал прообраз рентгена, компакт-диск, почтовый индекс, технологию электрического трамвая, самый большой самолет в мире, PayPal и WhatsApp.

Зеленский подчеркнул, что жители Украины - это самый большой капитал страны, которая является "алмазом", требующим огранки из реформ и инвестиций для превращения в "настоящий бриллиант" не только в сердце Европы, но и во всем мире, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Владимир Зеленский несколько раз оговорился во время пресс-конференции в Харькове. Лидер страны упорно называл государственный концерн "Укроборонпром" "концертом".