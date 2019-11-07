Зеленский трижды назвал концерн "Укроборонпром" "концертом"

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз оговорился во время пресс-конференции в Харькове. Лидер страны упорно называл государственный концерн "Укроборонпром" "концертом". Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube.

Между тем Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за десять лет. Глава государства заявил, что состояние "Укроборонпрома" и общая ситуация в оборонке вызывают шок.

Ранее пользователей Сети насмешило фото Зеленского, стоящего рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который сидит за столом в Мариинском дворце и заполняет книгу почетных гостей. В комментариях к снимку был сделан акцент на неравном положении двух политиков и подконтрольности Украины странам Запада.