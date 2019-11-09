Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино

Провести экспресс-анализ соков и вин на наличие в них синтетических красителей теперь можно всего за одну минуту. Это позволяет сделать специальный прибор, разработанный специалистами Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

Данным вопросом они занялись после обращения коллег из института безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), попросивших провести исследования образцов напитков для разработки методов определения фальсификата. Об этом РИА Новости сообщил начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев.

Проведенные исследования показали, что спектр поглощения электромагнитного излучения в напитках меняется в зависимости от наличия в них синтетических красителей. После чего и был создан специальный фотоспектрометрический анализатор. Его применение позволяет отказаться от дорогостоящего и громоздкого оборудования и длительной подготовки образцов тестируемой продукции. К тому же сейчас анализ вин проводится в специализированных лабораториях, тогда как новый прибор можно использовать на производстве и в розничной продаже.

Отметим, что проблема контрафактного алкоголя в целом и вин в частности остается для России более чем актуальной. Летом нынешнего года Минсельхоз РФ выступил за введение минимальной розничной цены на винные напитки, что, по замыслу, поможет потеснить контрафакт или как минимум позволит потребителям отличать легальный продукт от нелегального.