27-летний боксер из Австралии Дуайт Ричи умер в субботу после спарринга с другим австралийцем Майклом Зарафой.

Трагедия произошла после того, как Зарафа во время тренировочного боя нанес сильный удар по корпусу. Ричи почувствовал себя плохо и с трудом добрался до своего угла, где потерял сознание. Все попытки вернуть боксера к жизни успехом не увенчались и Ричи умер, сообщает The Age.

Окончательную причину смерти назовут лишь после проведенного расследования.

Ричи не выходил на ринг с августа нынешнего года, когда единогласным решением проиграл австралийскому боксеру Тимофею Цзю - сыну бывшего чемпиона мира Константина Цзю. В послужном списке Ричи 19 побед и два поражения.

Тимофей Цзю уже выразил соболезнования родственникам Ричи. "Сегодня мы потеряли чемпиона как на ринге, так и вне его, - написал он в Facebook. - Все наши мысли и молитвы направлены к его семь. Мы будем помнить чемпиона и воина. Он ушел слишком рано".

В нынешнем году погибло уже несколько боксера, включая россиянина Максима Дадашева, скончавшегося в июле в США .