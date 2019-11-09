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09.11.2019 18:58
Рубрика: Спорт

Боксер умер после удара по корпусу в спарринге

Текст: Максим Домчев

27-летний боксер из Австралии Дуайт Ричи умер в субботу после спарринга с другим австралийцем Майклом Зарафой.

Фото: AP Photo/John Locher
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Трагедия произошла после того, как Зарафа во время тренировочного боя нанес сильный удар по корпусу. Ричи почувствовал себя плохо и с трудом добрался до своего угла, где потерял сознание. Все попытки вернуть боксера к жизни успехом не увенчались и Ричи умер, сообщает The Age.

Окончательную причину смерти назовут лишь после проведенного расследования.

Фото: AP Photo/ Mel Evans
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Ричи не выходил на ринг с августа нынешнего года, когда единогласным решением проиграл австралийскому боксеру Тимофею Цзю - сыну бывшего чемпиона мира Константина Цзю. В послужном списке Ричи 19 побед и два поражения.

Тимофей Цзю уже выразил соболезнования родственникам Ричи. "Сегодня мы потеряли чемпиона как на ринге, так и вне его, - написал он в Facebook. - Все наши мысли и молитвы направлены к его семь. Мы будем помнить чемпиона и воина. Он ушел слишком рано".

В нынешнем году погибло уже несколько боксера, включая россиянина Максима Дадашева, скончавшегося в июле в США .

Спорт Бокс
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