Трамп сказал, когда опубликует стенограмму второго разговора с Зеленским

Президент Дональд Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и может сделать это во вторник, 12 ноября, сообщают американские СМИ.

Они (оппоненты в Конгрессе, прим. "РГ") хотят стенограмму другого звонка, второго звонка, и я готов его предоставить. Мы, возможно, передадим его во вторник", - рассказал Трамп журналистам перед вылетом в штат Алабама.

По словам Трампа, в истории никто еще не проходил через что-то подобное. Это "охота на ведьм", которая не должна повторяться с другим президентом".

Напомним, глава Белого дома говорил об апрельском телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на выборах. Проблемы вызвали июльские переговоры с президентом Украины, в ходе которых, полагает оппозиция, Трамп пытался убедить Киев провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, работавшего в украинской нефтегазовой фирме"Бурисма". В противном случае, якобы угрожал заблокировать финансовую помощь. Байден является возможным кандидатом на президентских выборах 2020 года от Демократической партии.