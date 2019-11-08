Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я опубликую его, если они (демократы, которые начали процедуру импичмента - прим. "РГ") захотят. Не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - заявил Трамп, имея в виду стенограмму телефонного разговора с Зеленским, в ходе которого он поздравил украинского президента с победой на выборах, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре спикер нижней палаты Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента Трампа. Шести комитетам было дано указание приступить к проведению собственных расследований. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.