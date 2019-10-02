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02.10.2019 20:37
Рубрика: В мире

Трамп: Надеюсь, больше не придется публиковать стенограммы переговоров

Текст: Юрий Чернов

Глава США Дональд Трамп заявил, что он был вынужден опубликовать стенограмму телефонных разговоров президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку у него не оставалось другого выбора. Заявление американского журналиста прозвучало на пресс-конференции в Белом доме перед переговорами с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Когда я услышал эти ужасные истории, у меня не оставалось другого выбора. […] Я надеюсь, что мне не придется делать это снова", - цитирует Трампа ТАСС.

Ранее президент США в своем аккаунте в Twitter обвинил демократическую партию в сознательном нагнетании обстановки. "Ничего не делающие демократы должны были бы быть сосредоточены развитии нашей страны, а не на том, чтобы тратить общие время и энергию на всякую брехню, чем они собственно и занимались с тех пор, как я был избран подавляющим количеством голосов, 223-306, в 2016 году", - написал Трамп. И посоветовал в этот раз найти кандидата получше.

"Он вам понадобится", - заключил президент.

В мире США Дональд Трамп
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