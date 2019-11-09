В Австралии два человека стали жертвами лесных пожаров

Два человека погибли из-за лесных пожаров на юго-востоке Австралии. Еще семь местных жителей числятся пропавшими без вести. Местные власти не исключают, что их число может возрасти. Сообщается также о 30 пострадавших.

Не менее 135 лесных пожаров бушуют сейчас в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд. По данным сельской пожарной службы Нового Южного Уэйльса, здесь не утихают 85 пожаров, часть из которых не удалось локализовать. В ряде регионов этого штата действует режим чрезвычайной ситуации. Пожарная служба соседнего Квинсленда сообщила о 50 лесных пожарах, пишет РИА Новости, ссылаясь на Sydney Morning Herald.

Лесные пожары в Новом Южном Уэльсе вспыхнули на минувшей неделе. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе густонаселенное место обитания коал. По данным организации Koala Conservation Australia, от огня погибли около 350 коал, при том, что общая численность этих животных составляет в заповеднике от 500 до 600 особей.