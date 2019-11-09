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Рубрика: Видео

Видео: водитель ловко разгружает автофургон без помощи грузчиков

Текст: Вадим Давыденко

На красивую работу профессионала всегда приятно посмотреть, будь это дирижер симфонического оркестра, опытный хирург-кардиолог или сварщик 6-го разряда. Неважно, в какой сфере и на какой должности ты работаешь - делай своё дело на совесть, трудись с огоньком, и тебе будут аплодировать благодарные зрители/пациенты/пассажиры/покупатели.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Так на этом видео и поступает водитель грузовика, перевозящий сданную в утиль бытовую технику. Вместо того, чтобы задействовать для выгрузки старых холодильников, стиральных машин и кухонных плит специально обученный персонал, он разгружает машину сам, используя лишь опыт, смекалку и законы физики.

Открыл двери фургона отъехал метров на 80-100, разогнался и резко притормозил. Потом еще, еще и еще.

Сброшенные силой инерции холодильники и кондиционеры ложатся точно в цель, словно бомбы у лучшего в авиаполку пилота-бомбардировщика на штабных учениях. Всё четко, просто и красиво, как в вальсе: раз-два-три, раз-два-три, раз.

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#видео #авто