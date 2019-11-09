Власти Боливии не будут подавлять протесты с помощью силовиков

Правительство Боливии не собирается привлекать военных к сдерживанию протестов. Об этом заявил министр обороны страны Хавьер Савалету.

"Президент Эво Моралес и наше правительство выдало распоряжение Вооруженным силам, чтобы ни при каких обстоятельствах они не проводили никаких операций ни в одном городе", - цитирует главу ведомства агентство ABI.

Ранее в СМИ появилась информация, что боливийские полицейские присоединились к протестам в стране. Министр признал, что "некоторые боливийские полицейские устроили мятеж", однако выразил надежду, что полиция продолжит выполнять свои конституционные обязанности.

Напомним, протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Боливии после оглашения результатов выборов. Демонстранты выражают несогласие с оглашенными итогами голосования, согласно которым победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Бывший лидер страны и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что не признает возможную победу соперника.

Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.