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09.11.2019 21:08
Рубрика: Транспорт

Водителям готовят бонусы за аккуратное вождение

Текст: Владимир Баршев
Водителям готовят бонусы за аккуратное вождение. Создание системы поощрений для аккуратных водителей, которая может в тестовом режиме заработать уже в следующем году, обсудят в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщил в ходе встречи с делегатами съезда "Деловой России" вице-премьер Максим Акимов. Он заявил, что для стимулирования водителей к аккуратной езде "можно разработать систему поощрений".
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

"Главная задача для нас - стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе онлайн-контролем за транспортным средством, в том числе поощрением правильного поведения водителя", цитирует вице-премьера РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Также Акимов выразил уверенность, что в будущем система поощрений, в том числе и по страхованию, будет полностью перестроена.

"Я просто уверен, что мы полностью со временем перестроим систему поощрения, систему бонусов по страхованию, дополнительных бонусов, например, за аккуратное вождение, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы… Потому что если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом. Ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Это надо поощрять, но для этого нам надо видеть транспортное средство",- процитировало вице-премьера агентство.

До сих пор единственный способ поощрения аккуратного вождения применялся только при страховании КАСКО. При использовании телематических устройств, страховщики устанавливают характер вождения того или иного клиента и делают ему скидку на полис. Сейчас у некоторых компаний скидка достигает 30 процентов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Планируется распространить возможность применения телематики и в ОСАГО. Соответствующий законопроект ожидает слушаний в Госдуме. Он предполагает, что водители могут устанавливать такие устройства на свои автомобили, и если он водит аккуратно, не совершает резких маневров, поворотов и торможений, то сможет рассчитывать на скидку от страховщика на полис ОСАГО. Установка таких приборов - дело сугубо добровольное. Поэтому если у водителя нет такого устройства, то цена на полис для него не вырастет. Понятно, что устанавливать телематику будет совершенно невыгодно и не интересно тем, кто привык ездить резко.

Но если система бонусов будет более широкой, то и распространение таких устройств получит более широкое. А как следствие, заинтересованность водителей ездить аккуратно, без резких движений. Что приведет к успокоению движения, о котором так много говорят в последнее время.

#авто