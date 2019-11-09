Volkswagen сделал электромобиль из яблочного жмыха

19 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе Volkswagen представит семиместный электромобиль ID.SPACE VIZZION.

Универсал, как и все семейство ID. электромобилей Volkswagen, построен на модульной платформе MEB, а следовательно приспособлен к быстрой зарядке (полностью за 1 час от терминала мощностью тока 125 кВт) и готов к промышленному производству.

Семиместный универсал от представленного год назад пятиместного седана отличается не только грузопассажирскими возможностями.

Фото: Пресс-служба Volkswagen .

В отличие от полностью автономного в движении седана, в котором даже нет руля и педалей, универсал имеет привычные органы управления. А вместо несовершенных пока голографических информационных экранов использует традиционные ЖК-мониторы. В таком виде семейство ID.VIZZION пойдет в производство в 2021 году.

Чего серийный ID.VIZZION от универсала-прототипа не унаследует наверняка - отделки интерьера органическим материалом AppleSkin, наполовину состоящим из яблочного жмыха.