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Рубрика: Российский автопром

ЗАЗ "Спорт-900". Несостоявшийся конкурент Porsche 911

Текст: Валерий Карташов

В Сети появились фотографии первого советского купе ЗАЗ "Спорт-900". Известно, что обнаруженный в гаражах экземпляр забрали на реставрацию.

Купе "Спорт-900" было разработано Научным автомобильным Московским институтом в далёком 1963 году. Всего специалисты НАМИ собрали шесть машин, один из которых пылится в ангарах на территории института, один стоит в музее, судьба остальных трех неизвестна.

Фото: Пресс-cлужба Toyota
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"Спорт-900" построен на агрегатах ЗАЗ-965, силовая клетка выполнена из труб, сам кузов изготовлен из стеклопластиковых панелей. В результате вес "Запорожца" составляет около 500 кг, длина 3725 мм и высота 1170 мм. Спортивное купе ЗАЗ имеет посадочную формулу 2+2, при такой заднемоторной компоновке удалось сохранить задние сиденья.

"Спорт-900" оснащён стандартным 27-сильным двигателем и 4-ступенчатой "механикой", этого было достаточно, чтобы развить скорость свыше 100 км/ч. Передняя подвеска у модели торсионная, сзади независимая.

Фото: www.vk.com/rcinews
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К слову, из ЗАЗ-965 планировалось создать аналог Porsche 911. Хотя в дизайне экстерьера явно угадываются черты заднемоторных купе Renault Caravelle и Volkswagen Karmann-Ghia.

Первое советское спортивное купе на базе ЗАЗ-965 мелкосерийно собирали в период с 1963 по 1969 годы на мощностях Московского завода автомобильных кузовов. Но модель так и не увидела свет. Всему виной сложности с производством стеклопластиковых панелей кузова и соответственно дороговизна. К тому же все понимали, что автомобиль получится нишевым. Советское руководство забраковало слишком смелый проект "Запорожца".

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