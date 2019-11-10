Интервал движения поездов на МЦК сократится на 20 процентов

Интервал движения поездов на Московском центральном кольце в часы пик до конца этого года сократится на 20 процентов и составит четыре минуты. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Градоначальник подчеркнул, что работы по развитию МЦК не остановились после его запуска, а постоянно продолжались, что позволило совершенствовать инфраструктуру и улучшать пассажирские сервисы. Касается это и изменений в тактовом движении. "В этом году мы на МЦК переходим на 4 минуты, казалось бы, что там 1 минута, но это 20% ускорения такта движения", - пояснил мэр.

По его словам, такой же подход в работе будет использован и после запуска Московских центральных диаметров, который намечен на этот год. Постепенно на первых двух МЦД будет увеличиваться число станций и пересадок.