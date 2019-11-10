Иран и Россия начали строить второй энергоблок АЭС "Бушер"

В Иране при участии российской стороны официально началось строительство второго энергоблока АЭС "Бушер". Об этом информирует ТАСС.

Предполагается, что новые энергоблоки АЭС значительно увеличат долю атомной энергии в электроснабжении Ирана по сравнению с текущими 2,7%.

АЭС "Бушер" начала строиться в 1975 году немецким концерном. Однако в связи с принятыми в 1980-м году США санкциями Германия отказалась от завершения контракта. Ее строительство было возобновлено Россией в 90-е годы. В сентябре 2011 года первый энергоблок впервые подключили к сети, а в июне 2013 года ввели в промышленную эксплуатацию.

Соглашение "Бушер-2" о строительстве двух новых энергоблоков было подписано "Росатомом" и иранской стороной в 2014 году. Стоимость проекта составляет порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация, как ожидается, займет 10 лет.

Ранее сообщалось, что Госдеп угрожал Ирану новыми санкциями в случае расширения АЭС в Бушере.