Какие модели покинули авторынок Европы

Названы автомобили, которые отправлены в отставку на европейском рынке. Эксперты объяснили, почему покупатели не будут по ним скучать.

Премьеры на европейских автосалонах, как правило, оказываются в центре внимания россиян, ведь многие из этих новинок со временем доходят и до нашего рынка. Между тем аналитики исследовательской компании JATO Dynamics составили список автомобилей, продажи которых в Европе были прекращены. Как оказалось, большинство из них, если и продавалось на российском рынке, то уже давно.

1. Alfa Romeo Mito

Фото: Пресс-служба Alfa Romeo.

Построенный на платформе Fiat Small, которая также используется на Fiat Grande Punto, первый субкомпакт Alfa Romeo был выпущен в 2008 году и продавался в дилерских центрах вплоть до второй половины 2019-го. Отсутствие 5-дверной версии, а также каких-либо инвестиций в обновление модели поставили Mito в нижнюю часть рейтинга продаж премиальных субкомпактных хэтчбеков.

2. Citroen C4

Фото: Пресс-служба Citroen.

Второе поколение преемника Xsara было представлено в сентябре 2010 года и никогда не подвергалось фейслифтингу. Поскольку бренд был сосредоточен на моделях SUV, а C4 Cactus позиционировался очень близко с точки зрения оснащения и цены, C4 второй генерации так и не сумел набрать популярности.

3. DS 4

Фото: Пресс-служба DS.

Причудливый двоюродный брат Citroen C4 также стал жертвой внутренней конкуренции. Когда DS выпустил DS 7 Crossback, для устаревшего DS 4 было мало места. К тому же он столкнулся с трудной задачей привлечения потребителей из премиального сегмента, не будучи настоящим компактом премиум-класса.

4. DS 5

Фото: Пресс-служба DS.

DS 5 стал одной из самых интересных новинок 2011 года. Благодаря своему оригинальному дизайну экстерьера и футуристическому интерьеру он попал в заголовки многих автомобильных журналов. Однако хэтчбек оказался не тем, что искали потребители в премиальном сегменте среднеразмерных автомобилей.

5. Fiat Punto

Фото: Пресс-служба Fiat.

Когда-то это была одна из самых продаваемых моделей в Европе. Первое поколение Fiat Punto появилось в 1993 году, а последнее было выпущено в 2005-м, поделившись платформой с Opel Corsa. Несмотря на небольшие обновления в 2009 и 2012 годах, Punto быстро состарился по сравнению с более современными конкурентами.

6. Ford B-Max

Фото: Пресс-служба Ford.

Наряду с Opel Meriva, Nissan Note и Citroen C3 Picasso, Ford B-Max стал очередной жертвой бума внедорожников. Его производство началось в июне 2012-го и завершилось в сентябре 2017 года. Это была модель, которая прекратила свое существование в своем первом и единственном поколении.

7. Kia Carens

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Carens представляет собой еще один компактвэн, который ушел в историю. Он конкурировал с Renault Grand Scenic, Citroen Grand C4 Picasso, Toyota Verso и некоторыми другими. Вместо того, чтобы возродить этот MPV, Kia решила сосредоточиться на других компактных моделях, таких как Sportage и семейство Ceed, которое недавно пополнили Xceed и Proceed.

8. MG GS

Фото: Пресс-служба MG.

GS был представлен в Великобритании в мае 2016-го на Лондонском автосалоне и поступил в продажу во второй половине того же года. Как и остальные модели MG, GS никогда не оказывал особого влияния на другую сторону Ла-Манша. Вместо него MG теперь продает ZS - прямого конкурента Qashqai.

9. Mitsubishi Pajero/Montero/Shogun

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Это одна из самых известных моделей Mitsubishi, но в Европе ей пришлось бороться за покупателей. Из-за своих размеров, высокой цены, низкой узнаваемости бренда, а также из-за того, что Pajero не помог компании снизить средний уровень выбросов CO2, модель покинула европейский рынок в нынешнем году.

10. Nissan Pulsar

Фото: Пресс-служба Nissan.

Этот хэтчбек был представлен Карлосом Гоном как главный конкурент Volkswagen Golf. Pulsar появился в Европе в 2015 году, но уже через три года покинул рынок. Причиной стала популярность Qashqai, который никогда не позволял "Пульсару" найти свое место.

11. Seat Toledo

Фото: Пресс-служба Seat.

Нет никаких признаков того, что Seat заменит модель Toledo. Судьба этого бюджетного лифтбека изменилась, когда Skoda представила преемника Rapid Spaceback, его близнеца, но Seat сохранил молчание. В любом случае, Toledo никогда не играл важной роли на рынке с момента своего появления в 2012 году.

12. Toyota Verso

Фото: Пресс-служба Toyota.

Verso был приговорен к смерти после того, как Toyota оставила эту модель без гибридных двигателей, и Prius + стал лучшим выбором для многих таксистов по всей Европе. Стоит ли говорить, что компактвэны в принципе не пользуются особым спросом у европейских покупателей.

13. Toyota Avensis

Фото: Пресс-служба Toyota.

Вместо того, чтобы работать над новым поколением Avensis, Toyota решила сэкономить немного денег и привезти в Европу Camry. В условиях общего падения спроса на седаны не было смысла инвестировать в новый Avensis, когда Camry уже стал бестселлером на других рынках.

14. Volkswagen Beetle

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Beetle - единственный в этом списке культовый автомобиль, с которым пришлось попрощаться. В отличие от Fiat 500 и Mini, Beetle изо всех сил пытался найти свое место на рынке вопреки своей высокой стоимости и недостаточной производительности. В сентябре 2018 года Volkswagen объявил, что Beetle будет снят с производства в июле 2019-го.

15. Volkswagen Jetta

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В то время как Golf многие годы возглавляет европейские рейтинги продаж, седан Jetta постигла в Европе иная участь. Отсутствие интереса к компактным седанам вынудило Volkswagen вывести модель с европейского рынка, хотя в Северной Америке Jetta продается очень успешно.