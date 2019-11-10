Какие модели покинули авторынок Европы

Премьеры на европейских автосалонах, как правило, оказываются в центре внимания россиян, ведь многие из этих новинок со временем доходят и до нашего рынка. Между тем аналитики исследовательской компании JATO Dynamics составили список автомобилей, продажи которых в Европе были прекращены. Как оказалось, большинство из них, если и продавалось на российском рынке, то уже давно.
Построенный на платформе Fiat Small, которая также используется на Fiat Grande Punto, первый субкомпакт Alfa Romeo был выпущен в 2008 году и продавался в дилерских центрах вплоть до второй половины 2019-го. Отсутствие 5-дверной версии, а также каких-либо инвестиций в обновление модели поставили Mito в нижнюю часть рейтинга продаж премиальных субкомпактных хэтчбеков.
Второе поколение преемника Xsara было представлено в сентябре 2010 года и никогда не подвергалось фейслифтингу. Поскольку бренд был сосредоточен на моделях SUV, а C4 Cactus позиционировался очень близко с точки зрения оснащения и цены, C4 второй генерации так и не сумел набрать популярности.
Причудливый двоюродный брат Citroen C4 также стал жертвой внутренней конкуренции. Когда DS выпустил DS 7 Crossback, для устаревшего DS 4 было мало места. К тому же он столкнулся с трудной задачей привлечения потребителей из премиального сегмента, не будучи настоящим компактом премиум-класса.
DS 5 стал одной из самых интересных новинок 2011 года. Благодаря своему оригинальному дизайну экстерьера и футуристическому интерьеру он попал в заголовки многих автомобильных журналов. Однако хэтчбек оказался не тем, что искали потребители в премиальном сегменте среднеразмерных автомобилей.
Когда-то это была одна из самых продаваемых моделей в Европе. Первое поколение Fiat Punto появилось в 1993 году, а последнее было выпущено в 2005-м, поделившись платформой с Opel Corsa. Несмотря на небольшие обновления в 2009 и 2012 годах, Punto быстро состарился по сравнению с более современными конкурентами.
Наряду с Opel Meriva, Nissan Note и Citroen C3 Picasso, Ford B-Max стал очередной жертвой бума внедорожников. Его производство началось в июне 2012-го и завершилось в сентябре 2017 года. Это была модель, которая прекратила свое существование в своем первом и единственном поколении.
Kia Carens представляет собой еще один компактвэн, который ушел в историю. Он конкурировал с Renault Grand Scenic, Citroen Grand C4 Picasso, Toyota Verso и некоторыми другими. Вместо того, чтобы возродить этот MPV, Kia решила сосредоточиться на других компактных моделях, таких как Sportage и семейство Ceed, которое недавно пополнили Xceed и Proceed.
GS был представлен в Великобритании в мае 2016-го на Лондонском автосалоне и поступил в продажу во второй половине того же года. Как и остальные модели MG, GS никогда не оказывал особого влияния на другую сторону Ла-Манша. Вместо него MG теперь продает ZS - прямого конкурента Qashqai.
Это одна из самых известных моделей Mitsubishi, но в Европе ей пришлось бороться за покупателей. Из-за своих размеров, высокой цены, низкой узнаваемости бренда, а также из-за того, что Pajero не помог компании снизить средний уровень выбросов CO2, модель покинула европейский рынок в нынешнем году.
Этот хэтчбек был представлен Карлосом Гоном как главный конкурент Volkswagen Golf. Pulsar появился в Европе в 2015 году, но уже через три года покинул рынок. Причиной стала популярность Qashqai, который никогда не позволял "Пульсару" найти свое место.
Нет никаких признаков того, что Seat заменит модель Toledo. Судьба этого бюджетного лифтбека изменилась, когда Skoda представила преемника Rapid Spaceback, его близнеца, но Seat сохранил молчание. В любом случае, Toledo никогда не играл важной роли на рынке с момента своего появления в 2012 году.
Verso был приговорен к смерти после того, как Toyota оставила эту модель без гибридных двигателей, и Prius + стал лучшим выбором для многих таксистов по всей Европе. Стоит ли говорить, что компактвэны в принципе не пользуются особым спросом у европейских покупателей.
Вместо того, чтобы работать над новым поколением Avensis, Toyota решила сэкономить немного денег и привезти в Европу Camry. В условиях общего падения спроса на седаны не было смысла инвестировать в новый Avensis, когда Camry уже стал бестселлером на других рынках.
Beetle - единственный в этом списке культовый автомобиль, с которым пришлось попрощаться. В отличие от Fiat 500 и Mini, Beetle изо всех сил пытался найти свое место на рынке вопреки своей высокой стоимости и недостаточной производительности. В сентябре 2018 года Volkswagen объявил, что Beetle будет снят с производства в июле 2019-го.
В то время как Golf многие годы возглавляет европейские рейтинги продаж, седан Jetta постигла в Европе иная участь. Отсутствие интереса к компактным седанам вынудило Volkswagen вывести модель с европейского рынка, хотя в Северной Америке Jetta продается очень успешно.