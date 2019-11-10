МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура

Варшава будет руководствоваться нормами международного права при решении судьбы задержанного по запросу России одного из лидеров радикальной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Игоря Мазура. Об этом заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в Берлине на полях праздничной церемонии, посвященной 30-й годовщине падения Берлинской стены.

"Польские власти выясняют причину объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью", - отметил он. По словам Чапутовича, в настоящее время пограничная служба республики не располагает сведениями о конкретных причинах внесения Мазура в список лиц, разыскиваемых по линии Интерпола.

Напомним, Игорь Мазур в 2014 году руководил группировкой "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником Майдана зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе.