Минпромторг предложил давать субсидии на испытание беспилотных авто

Речь идет об отечественных испытательных лабораториях, которые тестируют беспилотные автомобили. Минпромторг предлагает компенсировать 100 процентов затрат, которые идут на испытания. Причем, не задним числом - с начала 2019 года.

Проект постановления разработан для поддержки проведения эксперимента по опытной эксплуатации беспилотников на автомобильных дорогах общего пользования, отмечается в пояснительной записке.

Авторы документа уточняют, что такое тестирование является дорогостоящей процедурой, в том числе из-за того, что требуется закупка необходимого оборудования. Из-за высоких затрат на выпуск беспилотников их производители сейчас не могут обеспечить заключение договора с испытательной лабораторией для проведения необходимой оценки. Субсидии лабораториям должны решить проблему, снизив стоимость испытаний.

Проведение испытаний беспилотников на дорогах общего пользования российское правительство разрешило в ноябре 2018 года. Они проходят на трассах в Москве и Татарстане. Итоги эксперимента по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей планируется подвести в 2021 году.

В начале 2019 года рабочая группа национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" проводила опрос среди российских разработчиков систем управления высокоавтоматизированными транспортными средствами на предмет тестирования беспилотников.

На тот момент о существовании таких планов заявили шесть структур: ПАО "КамАЗ", ООО "КБ Аврора", АО "Научно-конструкторское бюро вычислительных систем" (НКБ ВС), университет "Иннополис", Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и "Яндекс". Последний до конца 2019 года собирался увеличить свой парк беспилотных автомобилей до 100 единиц.