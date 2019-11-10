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10.11.2019 15:30
Рубрика: Легковые авто

Минпромторг предложил давать субсидии на испытание беспилотных авто

Текст: Юлия Кривошапко
Российские испытатели беспилотников могут получить поддержку от государства. Проект постановления правительства по этому поводу разработал Минпромторг.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Речь идет об отечественных испытательных лабораториях, которые тестируют беспилотные автомобили. Минпромторг предлагает компенсировать 100 процентов затрат, которые идут на испытания. Причем, не задним числом - с начала 2019 года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Проект постановления разработан для поддержки проведения эксперимента по опытной эксплуатации беспилотников на автомобильных дорогах общего пользования, отмечается в пояснительной записке.

Авторы документа уточняют, что такое тестирование является дорогостоящей процедурой, в том числе из-за того, что требуется закупка необходимого оборудования. Из-за высоких затрат на выпуск беспилотников их производители сейчас не могут обеспечить заключение договора с испытательной лабораторией для проведения необходимой оценки. Субсидии лабораториям должны решить проблему, снизив стоимость испытаний.

Проведение испытаний беспилотников на дорогах общего пользования российское правительство разрешило в ноябре 2018 года. Они проходят на трассах в Москве и Татарстане. Итоги эксперимента по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей планируется подвести в 2021 году.

Фото: iStock
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В начале 2019 года рабочая группа национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" проводила опрос среди российских разработчиков систем управления высокоавтоматизированными транспортными средствами на предмет тестирования беспилотников.

На тот момент о существовании таких планов заявили шесть структур: ПАО "КамАЗ", ООО "КБ Аврора", АО "Научно-конструкторское бюро вычислительных систем" (НКБ ВС), университет "Иннополис", Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и "Яндекс". Последний до конца 2019 года собирался увеличить свой парк беспилотных автомобилей до 100 единиц.

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