Много ли в Lada Granta Cross за 620 000 рублей от кроссовера

Универсал повышенной проходимости Lada Granta Cross стоит в обширном семействе Granta особняком. Мало того, что мы имеем дело с реинкарнацией приподнятого компакта Lada Kalina Cross, пытавшегося бросить вызов Renault Sandero Stepway перового поколения.

Это еще и новое слово в дизайне вазовских бюджетников, которое сказал талантливый британец Стив Маттин - тот самый, кто перерисовал весь модельный ряд волжского автогиганта, а в данное время активно работает над Lada 4х4 нового поколения.

В случае с Lada Granta Cross мы видим, с одной стороны, изживание бюджетного имиджа самой доступной компактной модели российского рынка, а с другой - новый шаг в создании псевдокроссоверов - высоких хэтчбеков, седанов и универсалов, которые могут на бездорожье чуть больше, чем их базовые исполнения.

"РГ" взяла на тест версию с 1,6-литровым бензиновым 106-сильным вазовским "атмосферником" и "роботом", который на АвтоВАЗе упорно называют AMT, хотя эти три буквы в автомобильном мире - ничто иное как устоявшаяся аббревиатура - automatic manual transmission.

Выбираем глазами

Фото: Борис Захаров

В 2021 году, как известно, семейство Granta сменит поколение и переберется на новую платформу, причем с большой степенью вероятности это будет модернизированная французская "тележка" B0. Однако текущему семейству Granta предстоит бороться за покупателя еще как минимум три года. И у Granta Cross есть что предложить лояльным клиентам АвтоВАЗа (кроме относительно доступной цены).

Прежде всего, это экстерьер в стиле кроссовера. Клиренс 198 мм, короткие кузовные свесы, мощная пластиковая защита на бортах и бамперах, солидные штатные рейлинги на крыше и колеса увеличенной размерности (195/55 R15 против 175/65 R14 у остальных Granta) - уже само по себе аргумент к покупке. Ведь согласитесь, вазовский псевдовнедорожник выглядит задорнее, чем его коллеги по цеху, а джиперская атрибутика не помещает как на проселке, так и в городской толчее, поскольку неплохо защищает кузов от ненужных контактов с разнообразными препятствиями.

Фото: Борис Захаров

В салоне Granta Cross компоновщики попытались победить скуку, свойственную вазовским моделям-ветеранам. Отчасти им это удалось. Оранжевые тканевые вставки в цвет кузова (который, кстати, не предлагается для других представителей семейства Granta), оранжевая же подложка аналоговой приборки и Х-образные росчерки от Стива Маттина (например, характерные перекрестья на центральной консоли) выглядят, спору нет, неплохо.

Однако компоновка консоли, бескнопочного руля и мелкие открытые ниши, куда уместится не всякий смартфон, выдают возраст базовой модели, и, как не крути, не оптимальны по эргономике. Хуже всего, что "баранка" регулируется только по углу наклона. Возможность настроить высоту водительского кресла в этом смысле выручает, но сказать, что сидишь за рулем совершенно комфортно, нельзя. Причем, найти оптимальную посадку будет сложнее всего высоким водителям.

В топе предлагаются датчики дождя, света и задние "парктроники", что замечательно, но заполучить камеру заднего вида не получится. Дело в том, что после очередного обновления 2-Din-экраны для этой модели больше не предлагаются, чтобы развести начальную модель с более дорогими Vesta и Xray.

Консоль может украсить только кнопочный мультимедийный блок с маленьким монохромным дисплеем. Вот что мы думаем по этому поводу - "колхозить" нештатные 2-Din-экраны и доукомплектовывать машину камерой заднего вида в любую современную Granta можно и нужно: это отличное подспорье особенно для начинающих водителей. Но, возможно, проще будет приобрести салонное зеркало с интегрированной камерой заднего вида.

Фото: Борис Захаров

С другой стороны, если не судить Granta Cross строго (а к обратному сподвигает яркая внешность кросс-универсала), вы обнаружите, что широкие сиденья, почти полностью лишенные боковой поддержки, достаточно удобны. Они просто напросто по-домашнему мягкие, подушка длинная - сидя в таком кресле хочется отдыхать, а не стремиться выиграть в светофорной дуэли. Сзади достаточно просторно.

Можно похвалить кросс-универсал также за крупные информативные внешние зеркала, хороший обзор (подоконная линия проведена в стиле старой автовазовской школы очень низко) и четкое ощущение габаритов машины. Неплох и багажник на 355 л, объем которого можно увеличить, сложив разрезной диван практически в ровный пол. Разумеется, под фальшполом здесь имеется инструмент и "запаска", а под задним бампером смонтирована стационарная проушина для буксировочного троса. Словом, эта машина отлично приспособлена к нашим условиям эксплуатации.

Из точки А в точку Б

Фото: Борис Захаров

В плане езды Granta Cross - наследница автомобилей, ведущих родословную от вазовской "восьмерки". Помимо общности платформы это родство подчеркивается хотя бы тем, что как и знаменитой "Зубиле", этой модели не выдели ESP. Последнее, честно говоря, совершенно непонятно, поскольку система стабилизации предлагается для других представителей семейства Granta. Все дело в лифтованной перенастроенной подвеске. Вазовцы решили не вкладываться в дорогостоящую адаптацию софта ESP к новым характеристикам хордовой части.

Последняя между тем настроена чуть жестче, чем у других представителей семейства Granta. Увеличение дорожного просвета было достигнуто применением оригинальных пружин и более плотных амортизаторов, а также использованием высокопрофильной резины. В результате Granta жестковато отрабатывает дорожные стыки и выступы, но, что важнее, с легкостью переваривает разбитый асфальт и грунтовки. На ней можно запросто мчать по ухабистому полю, без сильной тряски и пробоев подвески.

Управляемость на асфальте - фамильная, "восьмерочная", "десяточная", "калиновская". Автомобиль реагирует на повороты длинного и легкого руля с ощутимым запаздыванием, в крутых виражах проявляются крены. При заходе на вираж достаточно быстро развивается срыв с траектории, который приходится компенсировать контррулением и газом - системы стабилизации то, напомним, не предусмотрено.

С другой стороны, отсутствие ESP помогает на рыхлых грунтах. Автомобиль допускает пробуксовку, а электроника при таком сценарии не душит двигатель. Но все равно, за отсутствием полного привода и каких-либо внедорожных ассистентов преодолевать сложный рельеф следует ходом.

Похвалить же подвесочников нужно за отличное поведение Granta Cross на высоких скоростях. Автомобиль четко держит траекторию, практически не реагирует на колейность и не юлит при экстренном торможении. К слову, об умении останавливаться - педаль тормоза здесь тугая и длинноходная, но замедление происходит достаточно эффективно.

Тренировка для робота

Фото: Борис Захаров

Что же касается связки "робота" АМТ с 1,6-литровым 106-сильным бензиновым мотором, она наверняка начнет вам нравиться, если вы приноровитесь к повадкам роботизированной коробки. Радует, что с такой трансмиссией эта Lada ускоряется достаточно динамично и в городе, и на трассе. В ходе недавней модернизации АМТ почти полностью избавили от рывков и научили обеспечивать плавный старт с места - достаточно просто отпустить педаль тормоза.

Полезен также "спортивный" режим, включающийся клавишей на трансмиссионном тоннеле. С его активацией коробка начинает поддерживать повышенные обороты, добавляя автомобилю прыти. Однако даже в стандартном режиме Drive кросс-универсал не медлит с реакциями на нажатие акселератора.

Посетовать же можно на эпизодические откатывания машины назад при начале движения на уклоне. Эта особенность, увы, до сих пор полностью не изжита, так что держите на всякий пожарный руку на "ручнике". Пожалуй, только из-за этой тяге к "отступлению" на крутом подъеме переживаешь о том, что для Granta Cross не предлагается исполнение с 98-сильным бензиновым "атмосферником" и японским "автоматом" Jatco.

Как бы то ни было, при всех достоинствах и недостатках, двухпедальный Granta Cross точно стоит своих 622 900 рублей, которые дилеры просят за начальную для такой комбинации версию Comfort. Здесь вы получите по умолчанию ABS, EBD, две подушки безопасности, легкосплавные 15-дюймовые колеса, электропривод стекло и зеркал, климат-контроль, акустику и так называемый "зимний" пакет, а исполнение Luxe за 648 900 рублей укомплектовано еще щедрее.