Почему у одних автомобилей бензобак справа, а у других - слева

Никогда не задавались вопросом, почему современные автомобили заправляют на бензоколонках с разных сторон кузова? Чем регламентируется правая или левая компоновка заправочной горловины? Сразу оговоримся, что четких стандартов расположения бака (с правой, левой или даже с тыльной стороны машины) не существует. Однако в расположении таких элементов есть определенная логика, которую мы систематизируем в этом обзоре.

Прежде всего, понятно, почему у леворульных машин топливный бак, как правило, располагается на правой боковине. Дело в том, что при правостороннем движении проще подъехать к бензоколонке справа. В этом случае вам будет удобнее выходить из машины и вы меньше рискуете ударить о колонку или ее ограждение водительской дверью. Считается также, что при разнесении водительской двери и топливного бака по разным бортам бензиновые пары проникнут в салон не так быстро, как если бы вы открывали дверь со стороны колонки.

Казалось бы, все европейские машины за исключением британских с их левосторонним движением должны обязательно иметь правое расположение заправочной горловины. И наоборот - модели из Японии и Великобритании с левосторонним движением должны идти в основном с расположением бензобака слева. Ан нет - например, большинство автомобилей Citroen - "левши": топливный бак расположен не справа, а слева вопреки общеевропейскому тренду. Исключение - разве что Citroen C5 Aircross с правосторонним топливным баком. Японские же модели, как правило, имеют модификации с левым и правым баком, в зависимости от рынка сбыта той или иной модели. Но "японцы", ориентированные изначально на внутренний рынок, в частности Nissan Teana прошлых генераций, имеют бензобак слева.

Многие компании в компоновке топливных баков следуют сложившимся традициям. Так, подавляющее большинство моделей Volkswagen и BMW имеют правый лючок, а практически все современные Kia - левый. В последнем случае такое расположение связано с изначальным ориентированием корейских марок на японский рынок с левосторонним движением. Немцы же объясняют правое расположение топливного бака соображениями безопасности - мол, если возникнет необходимость долить топливо из канистры на трассе, то водитель будет делать это, находясь на обочине, читай - в удалении от трафика.

Американские автопроизводители между тем нередко руководствуются в вопросе размещения топливного бака ничем иным, как удобством для владельцев автомобилей. На большей части американских машинах лючки бензобаков расположены слева (несмотря на левый руль). Как выясняется, так сделано для того, чтобы водители не прилагали излишних усилий - подъехали к колонке, сделали всего пару шагов до заправочного пистолета, и отлично.

Что касается отечественного автопрома, то баки у наших машин наиболее часто размещены на европейский манер - справа, что, кстати, указывает на приоритетный рынок сбыта. Впрочем, были и исключения. Например, у универсалов 2102 и 2104 бак располагался слева, у "Москвича 408", как видно, с оглядкой на ряд американских автомобилей тех времен - сзади, а у моделей УАЗ "Патриот" и УАЗ "Пикап" имелось сразу два бензобака, что объясняется техзаданием военных, радеющих о дублировании и взаимозаменяемости различных систем ради живучести транспортного средства.

В заключение - пара советов для людей, неискушенных в автомобилях. Если вы не знаете, с какой стороны в вашей машине находится топливный бак, а вам нужно срочно определиться, с какой стороны подъезжать к заправке, взгляните на приборную панель. В подавляющем большинстве автомобилей рядом с пиктограммой бензоколонки есть стрелочка, подсказывающая, с какой стороны машины открывается бак. Если же такой индикации на "приборке" нет, просто найдите такую же модель в потоке. В плотном городском трафике сделать это будет проще, чем кажется.