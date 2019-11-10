Президент Боливии объявил о новых выборах главы государства

Президент Боливии Эво Моралес Айма объявил, что согласен провести новые президентские выборы, а также сменить состав Высшего избирательного суда (ЦИК). При этом дата нового голосования не уточняется.

Предыдущие выборы прошли 20 октября. Согласно официальным данным, Моралес набрал 47 процентов голосов, а его основной соперник лидер "Гражданского сообщества" Карлос Меса - 36,5 процента. Однако Месса заявил о мошенничестве и потребовал второго тура. Следом, в ночь на 22 октября, в Боливии начались беспорядки с требованием проведения новых выборов и смены состава ЦИК.

Организация американских государств (OAS), объединяющая 34 государства обеих Америк, также заявила о сомнительности результатов выборов. Эти выводы поддержал и ЕС. Они же порекомендовали властям Боливии провести второй тур, чтобы снизить накал протестов в стране.

Поможет ли это успокоить ситуацию в Боливии, где Моралес находится у власти с 2006 года, или же протестующие, среди которых много молодежи, станут требовать отказа нынешнего президента от участия в выборах - станет ясно в течение ближайших дней.