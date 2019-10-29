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Рубрика: В мире

Не менее 30 человек пострадали в результате столкновений в Боливии

Фото: REUTERS/Danilo Balderrama Фото: REUTERS/Danilo Balderrama
Фото: REUTERS/Danilo Balderrama

В ходе столкновений сторонников и противников переизбранного президента Боливии Эво Моралеса пострадали 30 человек. Один из пострадавших был госпитализирован с пулевым ранением в живот. Его состояние оценивается как критическое.

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Напомним, протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Боливии после оглашения результатов выборов. Демонстранты выражают несогласие с оглашенными итогами голосования, согласно которым победу одерживает действующий глава государства Эво Моралес.

Как передает агентство Efe, протесты идут в нескольких городах Боливии, в том числе в Ла-Пасе, Кочабамбе и Санта-Крузе. Бывший глава государства и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что не признает возможную победу нынешнего лидера страны.

"Сейчас осуществляется попытка государственного переворота", - заявил действующий президент. Он добавил, что правительство намерено предпринять соответствующие меры, чтобы защитить демократию.

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