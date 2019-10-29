Не менее 30 человек пострадали в результате столкновений в Боливии

В ходе столкновений сторонников и противников переизбранного президента Боливии Эво Моралеса пострадали 30 человек. Один из пострадавших был госпитализирован с пулевым ранением в живот. Его состояние оценивается как критическое.

Напомним, протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Боливии после оглашения результатов выборов. Демонстранты выражают несогласие с оглашенными итогами голосования, согласно которым победу одерживает действующий глава государства Эво Моралес.

Как передает агентство Efe, протесты идут в нескольких городах Боливии, в том числе в Ла-Пасе, Кочабамбе и Санта-Крузе. Бывший глава государства и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что не признает возможную победу нынешнего лидера страны.

"Сейчас осуществляется попытка государственного переворота", - заявил действующий президент. Он добавил, что правительство намерено предпринять соответствующие меры, чтобы защитить демократию.