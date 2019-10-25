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Рубрика: В мире

Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий глава государства победил на выборах президента Боливии. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. Это окончательные цифры, заявили в Высшем избирательном суде страны. Напомним, выборы состоялись 20 октября. Явка составила 88,31 процента.

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Отметим, что сам Моралес 24 октября уже объявил о своей победе и назвал Карлоса Месу преступником. Якобы из-за него начались беспорядки в Боливии. Манифестации были спровоцированы подозрениями оппозиции в отношении процедуры подсчета голосов местным избиркомом.

"Сейчас осуществляется попытка государственного переворота", - заявил действующий президент. Он добавил, что правительство намерено предпринять соответствующие меры, чтобы защитить демократию.

В мире Южная Америка Боливия
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