Федеральную программу "Земский учитель" презентовала глава Минпросвещения России Ольга Васильева на Всероссийском съезде сельских учителей, который проходил в Белгородской области. Задача - привлечь педагогов на работу в малые города и села.

- Программа, которую мы так долго ждали, заработает с января 2020 года. Она предполагает единовременную выплату миллиона рублей для тех учителей, которые на пять лет переедут на работу в сельскую местность. А в Дальневосточном федеральном округе выплата составит два миллиона рублей, - рассказала Ольга Васильева. - В налоговый кодекс уже внесены изменения, которые освобождают от налогообложения эти выплаты.

По ее словам, программа станет стимулом для привлечения и молодых и опытных педагогов в сельскую местность. В ней могут участвовать учителя до 55 лет. Сейчас в селах, деревнях и малых городах живут около 26 миллионов человек. Работает более 450 тысяч сельских педагогов. Они учат примерно 3,8 миллиона детей. Самая главная цель программы в том, что эти дети получат равный доступ к качественному образованию.

- Выделено около четырех миллиардов рублей на три года, - отметила министр. - Это позволит привлечь в села и малые города примерно четыре тысячи педагогов. Деньги они смогут потратить, например, на строительство жилья или другие нужды".

Также Ольга Васильева ответила на вопрос корреспондента "Российской газеты" о том, что сейчас происходит в алтайском селе Большая Тихая. Здесь уже третий месяц не могут найти учителя начальных классов для двух первоклашек. Серия публикаций в "РГ" о большой беде маленького поселка вызвала огромный общественный резонанс.

- В этом селе сейчас проживают 78 человек. Туда приезжали учителя, но не оставались в силу разных причин. Сейчас осуществляется подвоз детей в пятидневный интернат. Мы очень надеемся, что как раз программа "Земский учитель" будет способствовать тому, что мы сможем наполнить школы даже в таких малых селах, - рассказала Ольга Васильева.