Новости

Ученых удивил опыт выживания муравьев-каннибалов в ядерном бункере 20:33
МИД: Армения в числе первых приняла приглашение приехать на 75-летие Победы 19:50
Известный историк признался в убийстве аспирантки 19:20
Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП под Курском 19:14
В составе сборной РФ на матчи отбора Евро-2020 произошла еще одна замена 18:57
В Ростове полицейские сняли фильм по мотивам самого частого преступления 18:40
Выбираем подержанный Honda CR-V до миллиона рублей 18:26
ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в 16-м туре РПЛ 18:25
Аудитория киберспорта в России составила 12 миллионов человек 18:02
Загитова хочет открыть японский ресторан 17:57
Умер автор обложек классических альбомов The Beatles Роберт Фриман 17:44
Врачи рассказали о результатах первой в истории пересадки гениталий 17:13
В Москве сразятся мастера скейтбординга 16:53
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 16:36
Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо 16:17
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 16:05
Глава МВД Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции 16:03
МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз 16:03
МИД РФ: США ведут недобросовестную конкуренцию в спорте с Россией 15:58
Новым главой партии "Слуга народа" стал психотерапевт-политтехнолог 15:55
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе 15:52
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников 15:41
Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 15:32
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура 15:29
Какие модели покинули авторынок Европы 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
10.11.2019 19:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Миллион без налога

Новая программа привлечет на село четыре тысячи учителей
Текст: Ксения Колесникова, Анна Скрипка
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
Федеральную программу "Земский учитель" презентовала глава Минпросвещения России Ольга Васильева на Всероссийском съезде сельских учителей, который проходил в Белгородской области. Задача - привлечь педагогов на работу в малые города и села.
Ольга Васильева: Главная цель программы "Земский учитель" - предоставить всем детям равный доступ к качественному образованию. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области Ольга Васильева: Главная цель программы "Земский учитель" - предоставить всем детям равный доступ к качественному образованию. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Ольга Васильева: Главная цель программы "Земский учитель" - предоставить всем детям равный доступ к качественному образованию. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Программа, которую мы так долго ждали, заработает с января 2020 года. Она предполагает единовременную выплату миллиона рублей для тех учителей, которые на пять лет переедут на работу в сельскую местность. А в Дальневосточном федеральном округе выплата составит два миллиона рублей, - рассказала Ольга Васильева. - В налоговый кодекс уже внесены изменения, которые освобождают от налогообложения эти выплаты.

По ее словам, программа станет стимулом для привлечения и молодых и опытных педагогов в сельскую местность. В ней могут участвовать учителя до 55 лет. Сейчас в селах, деревнях и малых городах живут около 26 миллионов человек. Работает более 450 тысяч сельских педагогов. Они учат примерно 3,8 миллиона детей. Самая главная цель программы в том, что эти дети получат равный доступ к качественному образованию.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей

- Выделено около четырех миллиардов рублей на три года, - отметила министр. - Это позволит привлечь в села и малые города примерно четыре тысячи педагогов. Деньги они смогут потратить, например, на строительство жилья или другие нужды".

Также Ольга Васильева ответила на вопрос корреспондента "Российской газеты" о том, что сейчас происходит в алтайском селе Большая Тихая. Здесь уже третий месяц не могут найти учителя начальных классов для двух первоклашек. Серия публикаций в "РГ" о большой беде маленького поселка вызвала огромный общественный резонанс.

- В этом селе сейчас проживают 78 человек. Туда приезжали учителя, но не оставались в силу разных причин. Сейчас осуществляется подвоз детей в пятидневный интернат. Мы очень надеемся, что как раз программа "Земский учитель" будет способствовать тому, что мы сможем наполнить школы даже в таких малых селах, - рассказала Ольга Васильева.

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Реформа образования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал МВД жестко противодействовать терроризму
Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников