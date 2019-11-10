В пятерке лидеров в последние два тура неизменным остается только лидерство "Зенита". Вот и теперь питерцы не дали шанса себя догнать, выцарапав тяжелую победу в Туле у местного "Арсенала" - 1:0.
Зато позиции остальных из-за высокой плотности снова поменялись. Например, "Ростов", деливший перед туром второе место с "Локомотивом", откатился на третью строчку. Виной тому неожиданное поражение на своем поле от "Тамбова" - 1:2. И если тамбовчане выиграли уже третий матч подряд, уйдя из зоны вылета, то "Ростов", наоборот, буксует. С учетом кубкового матча со "Спартаком" ростовчане не могут добиться победы уже на протяжении трех игр.
Осечкой подопечных Валерия Карпина воспользовался замыкавший топ-5 ЦСКА. Армейцы на выезде обыграли "Сочи" - 3:2. Не обошлось без судейского скандала. После первого тайма рулевой гостей Виктор Гончаренко на повышенных тонах побеседовал с главным арбитром встречи Станиславом Васильевым. Причем не обошлось без нецензурной лексики. Не исключено, что за этот спич Гончаренко может получить дисквалификацию.
Самое забавное, что до перерыва Васильев доподлинно ошибся именно в пользу ЦСКА, не заметив, как мяч покинул поле во время голевой атаки армейцев. А так москвичей стоит похвалить за волевые качества: они дважды отыгрывались и в итоге взяли три очка.
В Черкизово тоже было интересно. "Локо", несмотря на эмоционально затратную битву против"Ювентуса" в Лиге чемпионов, предстал собранным и заряженным. На 41-й минуте хозяева даже вышли вперед: Гжегож Крыховяк среагировал на добивании после штрафного в исполнении Алексея Миранчука - 1:0. Однако еще до перерыва на второй добавленной минуте форвард "Краснодара" Маркус Берг успел сравнять счет - 1:1.
Во втором тайме у "Локо" на поле появился Антон Миранчук, пропустивший из-за травмы два месяца. Но добиться победы хозяевам это знаменательное обстоятельство не помогло. Ничья, которая вывела на чистое второе место "Локомотив", но оказалась на руку "Зениту".
Тем временем погоню за топ-5 ведет столичный "Спартак". Помогает "красно-белым" в этом немецкий наставник Доменико Тедеско. И делает это небезуспешно. В субботу москвичи одержали уже третью победу в пяти последних матчах, одолев на своем поле самарские "Крылья Советов" - 2:0. А еще "красно-белые" выиграли дома впервые с 19 августа, когда был повержен ЦСКА.
Голом и передачей у "Спартака" отметился Зелимхан Бакаев, который расцвел после перевода с фланга в центр. Всего в двух последних матчах Зелимхан по системе гол+пас набрал 5 (1+4) очков. Чем не новый лидер команды. Добавим, что уже в четвертом матче не смог забить форвард "Крыльев" Александр Соболев являющийся одним из лидеров гонки бомбардиров. Правда, его главный конкурент из "Ростова" Элдор Шомуродов тоже молчит. У обоих все так же по 10 голов, и пока им этого хватает, чтобы удерживать первенство в снайперском споре.
"Ахмат" - "Урал" - 0:0.
"Рубин" - "Динамо" - 0:1.
Гол: Шиманьски, 23.
"Ростов" - "Тамбов" - 1:2.
Голы: Сигурдарсон, 7 - Мелкадзе, 53; Обухов, 70.
"Спартак" - "Крылья Советов" - 2:0.
Голы: Понсе, 3; Бакаев, 83 (пенальти).
"Оренбург" - "Уфа" - 0:0.
"Арсенал" - "Зенит" - 0:1.
Гол: Азмун, 63.
"Сочи" - ЦСКА - 2:3.
Голы: Мостовой, 7, Полоз, 45+2 - Мевля, 17; Обляков 52; Чалов, 55.
"Локомотив" - "Краснодар" - 1:1.
Голы: Крыховяк, 41 - Берг, 45+2.