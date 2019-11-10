В воскресенье завершился 16-й тур Российской премьер-лиги, последний перед почти двухнедельной паузой на матчи сборных. Центральный, он же заключительный матч тура состоялся в Москве, где местный "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1.

В матче "Локомотива" и "Краснодара" было много борьбы, а голов только два. Фото: РИА Новости

В пятерке лидеров в последние два тура неизменным остается только лидерство "Зенита". Вот и теперь питерцы не дали шанса себя догнать, выцарапав тяжелую победу в Туле у местного "Арсенала" - 1:0.

Зато позиции остальных из-за высокой плотности снова поменялись. Например, "Ростов", деливший перед туром второе место с "Локомотивом", откатился на третью строчку. Виной тому неожиданное поражение на своем поле от "Тамбова" - 1:2. И если тамбовчане выиграли уже третий матч подряд, уйдя из зоны вылета, то "Ростов", наоборот, буксует. С учетом кубкового матча со "Спартаком" ростовчане не могут добиться победы уже на протяжении трех игр.

Осечкой подопечных Валерия Карпина воспользовался замыкавший топ-5 ЦСКА. Армейцы на выезде обыграли "Сочи" - 3:2. Не обошлось без судейского скандала. После первого тайма рулевой гостей Виктор Гончаренко на повышенных тонах побеседовал с главным арбитром встречи Станиславом Васильевым. Причем не обошлось без нецензурной лексики. Не исключено, что за этот спич Гончаренко может получить дисквалификацию.

Самое забавное, что до перерыва Васильев доподлинно ошибся именно в пользу ЦСКА, не заметив, как мяч покинул поле во время голевой атаки армейцев. А так москвичей стоит похвалить за волевые качества: они дважды отыгрывались и в итоге взяли три очка.

Братья Миранчуки вышли на поле вместе впервые за два месяца. Но это не помогло "Локо" выиграть

В Черкизово тоже было интересно. "Локо", несмотря на эмоционально затратную битву против"Ювентуса" в Лиге чемпионов, предстал собранным и заряженным. На 41-й минуте хозяева даже вышли вперед: Гжегож Крыховяк среагировал на добивании после штрафного в исполнении Алексея Миранчука - 1:0. Однако еще до перерыва на второй добавленной минуте форвард "Краснодара" Маркус Берг успел сравнять счет - 1:1.

Во втором тайме у "Локо" на поле появился Антон Миранчук, пропустивший из-за травмы два месяца. Но добиться победы хозяевам это знаменательное обстоятельство не помогло. Ничья, которая вывела на чистое второе место "Локомотив", но оказалась на руку "Зениту".

Тем временем погоню за топ-5 ведет столичный "Спартак". Помогает "красно-белым" в этом немецкий наставник Доменико Тедеско. И делает это небезуспешно. В субботу москвичи одержали уже третью победу в пяти последних матчах, одолев на своем поле самарские "Крылья Советов" - 2:0. А еще "красно-белые" выиграли дома впервые с 19 августа, когда был повержен ЦСКА.

Голом и передачей у "Спартака" отметился Зелимхан Бакаев, который расцвел после перевода с фланга в центр. Всего в двух последних матчах Зелимхан по системе гол+пас набрал 5 (1+4) очков. Чем не новый лидер команды. Добавим, что уже в четвертом матче не смог забить форвард "Крыльев" Александр Соболев являющийся одним из лидеров гонки бомбардиров. Правда, его главный конкурент из "Ростова" Элдор Шомуродов тоже молчит. У обоих все так же по 10 голов, и пока им этого хватает, чтобы удерживать первенство в снайперском споре.

Статистика

"Ахмат" - "Урал" - 0:0.

"Рубин" - "Динамо" - 0:1.

Гол: Шиманьски, 23.

"Ростов" - "Тамбов" - 1:2.

Голы: Сигурдарсон, 7 - Мелкадзе, 53; Обухов, 70.

"Спартак" - "Крылья Советов" - 2:0.

Голы: Понсе, 3; Бакаев, 83 (пенальти).

"Оренбург" - "Уфа" - 0:0.

"Арсенал" - "Зенит" - 0:1.

Гол: Азмун, 63.

"Сочи" - ЦСКА - 2:3.

Голы: Мостовой, 7, Полоз, 45+2 - Мевля, 17; Обляков 52; Чалов, 55.

"Локомотив" - "Краснодар" - 1:1.

Голы: Крыховяк, 41 - Берг, 45+2.