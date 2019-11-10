Новости

СМИ: Убитая аспирантка СПбГУ погибла от огнестрельного ранения. 23:06
Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп 22:48
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи 22:15
Сильный пожар обнаружен в горах Абхазии 21:30
Ученых удивил опыт выживания муравьев-каннибалов в ядерном бункере 20:33
МИД: Армения в числе первых приняла приглашение приехать на 75-летие Победы 19:50
Известный историк признался в убийстве аспирантки 19:20
Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП под Курском 19:14
В составе сборной РФ на матчи отбора Евро-2020 произошла еще одна замена 18:57
В Ростове полицейские сняли фильм по мотивам самого частого преступления 18:40
Выбираем подержанный Honda CR-V до миллиона рублей 18:26
ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в 16-м туре РПЛ 18:25
Аудитория киберспорта в России составила 12 миллионов человек 18:02
Загитова хочет открыть японский ресторан 17:57
Умер автор обложек классических альбомов The Beatles Роберт Фриман 17:44
Врачи рассказали о результатах первой в истории пересадки гениталий 17:13
В Москве сразятся мастера скейтбординга 16:53
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 16:36
Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо 16:17
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 16:05
Глава МВД Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции 16:03
МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз 16:03
МИД РФ: США ведут недобросовестную конкуренцию в спорте с Россией 15:58
Новым главой партии "Слуга народа" стал психотерапевт-политтехнолог 15:55
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
10.11.2019 22:19
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Питер уходит

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью и отстали от лидирующего "Зенита"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 253(8011)
В воскресенье завершился 16-й тур Российской премьер-лиги, последний перед почти двухнедельной паузой на матчи сборных. Центральный, он же заключительный матч тура состоялся в Москве, где местный "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1.
В матче "Локомотива" и "Краснодара" было много борьбы, а голов только два. Фото: РИА Новости В матче "Локомотива" и "Краснодара" было много борьбы, а голов только два. Фото: РИА Новости
В матче "Локомотива" и "Краснодара" было много борьбы, а голов только два. Фото: РИА Новости

В пятерке лидеров в последние два тура неизменным остается только лидерство "Зенита". Вот и теперь питерцы не дали шанса себя догнать, выцарапав тяжелую победу в Туле у местного "Арсенала" - 1:0.

Зато позиции остальных из-за высокой плотности снова поменялись. Например, "Ростов", деливший перед туром второе место с "Локомотивом", откатился на третью строчку. Виной тому неожиданное поражение на своем поле от "Тамбова" - 1:2. И если тамбовчане выиграли уже третий матч подряд, уйдя из зоны вылета, то "Ростов", наоборот, буксует. С учетом кубкового матча со "Спартаком" ростовчане не могут добиться победы уже на протяжении трех игр.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Андрей Талалаев: "Локомотив" играл на равных 80 минут

Осечкой подопечных Валерия Карпина воспользовался замыкавший топ-5 ЦСКА. Армейцы на выезде обыграли "Сочи" - 3:2. Не обошлось без судейского скандала. После первого тайма рулевой гостей Виктор Гончаренко на повышенных тонах побеседовал с главным арбитром встречи Станиславом Васильевым. Причем не обошлось без нецензурной лексики. Не исключено, что за этот спич Гончаренко может получить дисквалификацию.

Самое забавное, что до перерыва Васильев доподлинно ошибся именно в пользу ЦСКА, не заметив, как мяч покинул поле во время голевой атаки армейцев. А так москвичей стоит похвалить за волевые качества: они дважды отыгрывались и в итоге взяли три очка.

Братья Миранчуки вышли на поле вместе впервые за два месяца. Но это не помогло "Локо" выиграть

В Черкизово тоже было интересно. "Локо", несмотря на эмоционально затратную битву против"Ювентуса" в Лиге чемпионов, предстал собранным и заряженным. На 41-й минуте хозяева даже вышли вперед: Гжегож Крыховяк среагировал на добивании после штрафного в исполнении Алексея Миранчука - 1:0. Однако еще до перерыва на второй добавленной минуте форвард "Краснодара" Маркус Берг успел сравнять счет - 1:1.

Во втором тайме у "Локо" на поле появился Антон Миранчук, пропустивший из-за травмы два месяца. Но добиться победы хозяевам это знаменательное обстоятельство не помогло. Ничья, которая вывела на чистое второе место "Локомотив", но оказалась на руку "Зениту".

"Спартак" не поедет в США на предсезонный турнир из-за проблем с визами

Тем временем погоню за топ-5 ведет столичный "Спартак". Помогает "красно-белым" в этом немецкий наставник Доменико Тедеско. И делает это небезуспешно. В субботу москвичи одержали уже третью победу в пяти последних матчах, одолев на своем поле самарские "Крылья Советов" - 2:0. А еще "красно-белые" выиграли дома впервые с 19 августа, когда был повержен ЦСКА.

Голом и передачей у "Спартака" отметился Зелимхан Бакаев, который расцвел после перевода с фланга в центр. Всего в двух последних матчах Зелимхан по системе гол+пас набрал 5 (1+4) очков. Чем не новый лидер команды. Добавим, что уже в четвертом матче не смог забить форвард "Крыльев" Александр Соболев являющийся одним из лидеров гонки бомбардиров. Правда, его главный конкурент из "Ростова" Элдор Шомуродов тоже молчит. У обоих все так же по 10 голов, и пока им этого хватает, чтобы удерживать первенство в снайперском споре.

Статистика

"Ахмат" - "Урал" - 0:0.

"Рубин" - "Динамо" - 0:1.

Гол: Шиманьски, 23.

"Ростов" - "Тамбов" - 1:2.

Голы: Сигурдарсон, 7 - Мелкадзе, 53; Обухов, 70.

"Спартак" - "Крылья Советов" - 2:0.

Голы: Понсе, 3; Бакаев, 83 (пенальти).

"Оренбург" - "Уфа" - 0:0.

"Арсенал" - "Зенит" - 0:1.

Гол: Азмун, 63.

"Сочи" - ЦСКА - 2:3.

Голы: Мостовой, 7, Полоз, 45+2 - Мевля, 17; Обляков 52; Чалов, 55.

"Локомотив" - "Краснодар" - 1:1.

Голы: Крыховяк, 41 - Берг, 45+2.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва ЮФО Краснодарский край Краснодар Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал МВД жестко противодействовать терроризму
Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников