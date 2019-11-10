Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима

Наступление метеорологической зимы в столичном регионе откладывается до конца ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Климатическая зима, по словам синоптика, должна была наступить в регионе как раз сегодня, 10 ноября. Однако вместо этого в Москве наблюдается аномально теплая погода - температура превышает климатическую норму на 9-10 градусов. При этом приход метеорологической зимы жителям столицы стоит ждать еще не скоро - не раньше последней декады ноября.

Ранее Тишковец предсказал аномально теплую зиму в Москве с кратковременными морозами.