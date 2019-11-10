В бухте Успения завершился выпуск животных, остававшихся в "китовой тюрьме". Как сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на волю отправили 31 белуху. Операция, по словам ученых, прошла успешно.

Последних белух начали выпускать в море 5 ноября. Сначала в районе Лазовского заповедника выпустили 19 животных, а сегодня в этом же месте выпустили оставшихся млекопитающих.

Некоторых животных, находившихся на судне "Зодиак", планировалось отпустить вчера, но из-за поднявшегося ветра, пришлось отложить действия до сегодняшнего дня. В итоге белух с "Зодиака" и другого корабля - "Профессор Кагановский" - отпустили сегодня. Специалистом пришлось поторапливаться, из-за того, что метеорологи давали неблагоприятный прогноз на вторую половину дня воскресенья - ливни и усиление ветра.

Напомним, что в "китовой тюрьме" в Приморской крае содержались 90 белух и 11 детенышей косаток. Расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Изначально планировалось продать животных в океанариумы Китая.