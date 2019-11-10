Яхта "Сибирь", которая держит курс на Антарктиду, зашла на Канарские острова. Прибытие корабля в Лас-Пальмас отмечено в новостях Televisión Canaria.

Примечательно, что сюжет вышел накануне старта международной трансатлантической регаты. Оказалось, что, для Канарских островов визит яхты, идущей из далекой Сибири вокруг света с заходом в Антарктиду - событие неординарное.

- В сюжете программы теленовостей BD (Buenos días) журналисты рассказали и о самой экспедиции, и о встрече экипажа яхты с жителями острова Гран Канария, - сообщил "РГ" матрос "Сибири" Алексей Декельбаум. - Встреча, которую организовала культурная Ассоциация русскоязычных соотечественников "Форум", прошла на ура. Нас буквально засыпали вопросами, долго не отпускали. А капитан яхты Сергей Щербаков дал интервью журналистам Televisión Canaria.

Сегодня "Сибирь" отчалила от гостеприимной Гран Канарии. Следующей остановкой яхты станет островное государство Кабо-Верде.

Справка "РГ"

"Сибирь" преодолела уже половину пути до Белого континента. В январе 2020 года моряки водрузят флаг России в честь 200-летия открытия материка русскими путешественниками Беллинсгаузеном и Лазаревым.