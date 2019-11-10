СК начал проверку по факту смертельного ДТП под Красноярском

Следственный комитет Красноярского края начал проверку по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, из-за ДТП с гибелью двух человек в Красноярском крае.

Как сообщили в ведомстве, началась проверка по факту ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где водитель микроавтобуса, следующего рейсом "Красноярск-Кызыл", совершил столкновение с грузовиком "КамАЗ", который в то время стоял, ожидая разрешающего сигнала светофора. В результате аварии сам водитель автобуса и один из пассажиров погибли, еще десять были госпитализированы с различными травмами в Новоселовскую ЦРБ.

- По данному факту следственными органами Красноярского края и республики Хакасии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в СК региона.

