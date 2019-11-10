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10.11.2019 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии пропал попавший под лавину турист

Текст: Надежда Столярчук

Один человек попал под лавину при катании на снегоходе на базе отдыха в в Хакасии, начались его поиски.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, ЧП произошло на базе отдыха "СноулабПри" в районе населенного пункта Приисковое.

Всего на базе отдыха находились 12 человек. К поиску пропавшего привлечены 20 человек и четыре единицы техники.

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Между тем, как сообщили в управлении ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ, на днях в Приисковом прошло межведомственное совещание по вопросу обеспечения безопасного туризма.

- Ежегодно Приисковое привлекает туристов со всей России, а также гостей из зарубежья. Зимой в село приезжают любители экстремального отдыха - сноубордисты, лыжники и снегоходчики. Пока здесь не создано нужных условий для безопасности туристов, - отметили в ведомстве.

По словам представителей гостиниц, со всеми гостями обязательно проводится инструктаж по требованиям безопасности. Однако этого недостаточно. В отличие от других популярных в Хакасии и на юге Красноярского края мест активного отдыха, Приисковое не имеет четких маршрутов и специальных трасс. Территории считаются относительно "дикими".

Так, в январе 2018 года из-за схода лавины в Приисковом погибли двое туристов. 24 ноября произошла трагедия с четырьмя снегоходчиками.

Начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Себов подчеркнул, что этой зимой в селе будет выставлен временный пост с личным составом до 8 человек и снегоходной техникой. Это необходимо для контроля за обстановкой и оказания помощи туристам, попавшим в беду.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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