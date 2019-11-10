СМИ: Убитая аспирантка СПбГУ погибла от огнестрельного ранения.

Убитая аспирантка СПбГУ погибла от огнестрельного ранения.

"Предварительно, убийство произошло еще 7 ноября - подозреваемый застрелил девушку из обреза и оставил тело в комнате", - заявил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, убийство произошло в процессе ссоры.

Напомним, что накануне известного историка, доцента СПбГУ Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве девушки при попытке избавиться от ее расчлененного тела. Следователи уже допросили подозреваемого, 11 ноября суд изберет ему меру пресечения. Кроме того, в ближайшее время доценту назначат психиатрическую экспертизу.