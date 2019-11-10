ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в 16-м туре РПЛ

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" на своем поле уступил ЦСКА - 2:3 (2:1). Армейцы дважды уступали по ходу встречи, но сумели добиться волевой победы. После этой игры столичный клуб набрал 30 очков и теперь делит второе-четвертое места с "Ростовом" и "Локомотивом". А южане остались на последнем месте в российском первенстве.

К противостоянию на олимпийском стадионе "Фишт" соперники подошли с громадным отрицательным "грузом": в чемпионате страны армейцы не выигрывают уже четыре встречи (как впрочем, и в провальной Лиге Европы), а южане, имея очень даже приличный подбор игроков, вообще осели с 13-ю очками на самом дне турнирной таблицы.

Не случайно главный тренер сочинцев Александр Точилин затеял после домашнего поражения в предыдущем туре от "Тамбова" массовую ротацию. Его коллеге Виктору Гончаренко, учитывая скудный кадровый резерв, сейчас не до этого. Хотя одна приятная новость в армейском стане все-таки имелась: впервые в сезоне в заявку попал полузащитник Алан Дзагоев, больше года не выходивший на поле из-за тяжелой травмы.

Похоже, эти обстоятельства и послужили яркой атакующей запевкой к игре. Уже на седьмой минуте Полоз промчался по левому флангу, вошел в штрафную, отпасовал назад Мостовому, который, правда, неловко пробил метров с десяти. Однако мяч задел игрока гостей Кучаев и закатился в ближний угол - Анкинфеев на этот рикошет уже не мог среагировать - 1:0.

Тут же ЦСКА ответил тремя выпадами. С двумя из них -мощными выстрелами с линии штрафной Чалова и Облякова - голкипер южан Джанаев справился, вытаскивая мячи из-под перекладины. А когда навес с левого фланга Сигурдссона центральный защитник "Сочи" Мевля решил прервать головой, то от его головы мяч по крутой траектории нырнул в сетку за спиной вратаря - 1:1, 16-я минута.

После чего москвичи прижали оппонента к его штрафной, заставив хозяев действовать исключительно на контратаках. Но уже в компенсированное время защитник гостей Карпов в борьбе за верховую передачу прямо в центре штрафной подтолкнул в спину нападающего, и арбитр Станислав Васильев решил, что этот фол вполне тянет на пенальти. С "точки" Полоз шансов Акинфееву не оставил, четко пробив в угол - 45+2. Виктор Гончаренко, когда команды уходили на перерыв, свое гневное к этому решению судьи выразил в резкой форме, и тут же получил "горчичник".

А его футболисты из раздевалки вышли явно разозленными и яростно бросились в атаку. И очень быстро в матче все перевернулось. На 52-й минуте Обляков с линии штрафной красивым обводящим ударом поразил правый от Джанаева угол - 2:2. А еще через пару минут полузащитник молодежной сборной России мягко забросил мяч в штрафную, откуда его коллега по национальной команде Чалов с лета блестяще переправил его в угол сочинских ворот - 2:3, 55-я минута.

На чем голевой фейерверк прекратился: "Сочи", вроде бы, старался, но игра команды выглядит совсем сырой. Армейцы же старательно оберегали такую долгожданную для себя викторию, в итоге добившись желаемого.

Отметим, что на 85-й минуте на поле на замену вышел Алан Дзагоев: 29-летний лидер ЦСКА и сборной России наконец-то вернулся в большой футбол!