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08.11.2019 01:29
Рубрика: Спорт

ЦСКА впервые не проиграл в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
Московский ЦСКА в непростом матче в Венгрии сыграл вничью с "Ференцварошем" - 0:0. Перед матчем в Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков обоих клубов.
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Матч Лиги Европы в Будапеште прошел на фоне стычек с участием болельщиков обеих команд. Безопасность обеспечивали полицейские, которых было непривычно много. Российских болельщиков встретили не слишком тепло - очевидно, что стычки явились следствием агрессивного поведения с обеих сторон. К счастью, обошлось без травм. Уже на стадионе местные фанаты атаковали поклонников ЦСКА около входа на сектор, но стюардам удалось погасить конфликт, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Перед началом футбольного матча "Ференцварош" - ЦСКА в 19:00 в Будапеште возник конфликт между болельщиками из России и фанатами "Ференцвароша", направляющимися на стадион. Сотрудники полиции незамедлительно вмешались и пресекли действия фанатов, которые привели к драке. Все обошлось без травм. Порядок был восстановлен", - сообщает РИА Новости. Также ранее появилось сообщение о том, что несколько российских болельщиков были задержаны.

Что касается самого футбола, то ЦСКА вышел на матч сильнейшим составом. В заявке на матч не оказалось отправившегося в Венгрию вместе с командой Алана Дзагоева, который в последний раз выходил на поле в официальном матче год назад. Он пока не готов вернуться на поле.

ЦСКА больше владел мячом и нанес больше ударов в створ, но самый реальный момент, чтобы забить имели хозяева во втором тайме. Но Акинфеев в своем фирменном стиле уже лежа на газоне спас команду ногой.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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В концовке встречи в составе армейцев был удален Набабкин. ЦСКА набрал первое в нынешнем еврокубковом сезоне очко на групповом раунде турнира. Пока команда еще сохраняет математические шансы на второе место. Первое за собой застолбил "Эспаньол", разгромивший "Лудогорец" - 6:0.

После четырех туров у "Эспаньола" 10 очков, у "Лудогорца" - 6, на очко от него отстает "Ференцварош", а ЦСКА замыкает четверку с одним очком.

В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет против "Лудогорца", а "Ференцварош" примет "Эспаньол". Обе встречи пройдут 28 ноября.

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